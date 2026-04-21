Petíció indult Sulyok Tamás támogatására

Petíciót indítottak Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett a CitizenGo oldalán – hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció a közösségi oldalán.

Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket!

– hangsúlyozták a bejegyzésben, és mindenkit a petíció aláírására kértek.

A CitizenGO portálon közzétett szöveg emlékeztet: ha az elnök távozik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Az elkövetkezendő harminc nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást – emelték ki. Hozzátették:

a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja – hangsúlyozták a petícióban.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter közölte, hogy a kétharmados többsége birtokában több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali ideje lejárta előtt elmozdítaná hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást.

