Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Petíció indult Sulyok Tamás támogatására

Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelme után lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 15:52
Petíciót indítottak Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett a CitizenGo oldalán – hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció a közösségi oldalán.

Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket!

– hangsúlyozták a bejegyzésben, és mindenkit a petíció aláírására kértek.

A CitizenGO portálon közzétett szöveg emlékeztet: ha az elnök távozik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Az elkövetkezendő harminc nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást – emelték ki. Hozzátették:

a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja – hangsúlyozták a petícióban.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter közölte, hogy a kétharmados többsége birtokában több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali ideje lejárta előtt elmozdítaná hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
