Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A világ legerősebb országa mellettünk áll + videó

„Trump elnök úr velünk! Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig a világ legerősebb országa mellettünk áll” – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon.

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett videójában elmondta:

Ha Amerika mellettünk, ki ellenünk? Remek hír érkezett Trump elnök úrtól. Amerika teljes gazdasági erejét beállítja a magyar kormány és Orbán Viktor mögé. De csak Orbán Viktor mögé, mert ez az ő személyes kapcsolatukról is szól.

Hozzátette: az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasági és katonai ereje.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás holnap!

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok kész teljes gazdasági erejét mozgósítani Magyarország javára. Donald Trump Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.” A magyar miniszterelnök közösségi oldalán reagált Donald Trump támogató üzenetére. „Köszönjük, Elnök úr!” – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban