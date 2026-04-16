Gépek lázadására figyelmeztet a katasztrófavédelem

Valami nagyon nincs rendben a szárítógépeknél, miután idén már tíz ilyen háztartási gép lázadásáról kapott bejelentést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az egyik legutóbbi eset Pilisvörösváron történt: „egy családi ház fürdőszobájában lévő szárítógép lépett ki a komfortzónájából. Kigyulladt, nem is akárhogyan.

Az égő Zakkantról a tűz átterjedt a mennyezetre, onnan a tetőszerkezetre, amelyet hetven négyzetméteren pusztított.”

Szerencsére nem lett ekkora baj Sülysápon, ahol hétfő délután szintén egy szárítógép körül forrósodott fel a levegő. A nagykátai hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet.

A katasztrófavédelem jelezte, hogy a Zakkantak azzal nem dicsekszenek, hogy

egy normálisan működő szárítógép nem gyullad ki csak úgy,

csendben, általában negyven-hetven fokon megszárítja (nem meggyújtja!) a kedvenc pólónkat.

Felhívták a figyelmet, hogy ha a gép mégis kigyullad, ott már korábban félrement valami:

Az eszköz meghibásodik, túlhevül, megszorul egy alkatrész, vagy elektromos tűz keletkezik.

Felhalmozódik a por és a szösz a gépben, ezek rontják a légáramlást és eltömődést okoznak. A fűtőelem, egyes alkatrészek túlmelegedhetnek, akár 100 fokra is.

Nem odavaló tárgyak kerülnek bele.

A katasztrófavédelem szerint ebből is látszik, hogy a Zakkantak nem egyik pillanatról a másikra és nem ok nélkül zakkannak meg, ezért néhány tudnivalót is megosztottak, amelyek figyelembevételével elejét vehetjük a gépek lázadásának:

Használjuk a használati utasításban foglaltak szerint.

Tisztítsuk rendszeresen.

Ne csatlakoztassuk sérült konnektorba, ne használjuk sérült kábellel, ne tekerjük fel a vezetékét.

Csak tiszta, vizes ruhát tegyünk a szárítógépbe.

Akkor használjuk, amikor otthon vagyunk.

A szárítógép alapvetően egy békés eszköz, de érzékeny, ha elhanyagolod, gyorsan megváltozik a hangulata

– foglalták össze a katasztrófavédők Zakkantellenes klubjának álláspontját.