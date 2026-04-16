Gépek lázadására figyelmeztet a katasztrófavédelem

Valami nagyon nincs rendben a szárítógépeknél, miután idén már tíz ilyen háztartási gép lázadásáról kapott bejelentést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az egyik legutóbbi eset Pilisvörösváron történt: „egy családi ház fürdőszobájában lévő szárítógép lépett ki a komfortzónájából. Kigyulladt, nem is akárhogyan.
Az égő Zakkantról a tűz átterjedt a mennyezetre, onnan a tetőszerkezetre, amelyet hetven négyzetméteren pusztított.”
Szerencsére nem lett ekkora baj Sülysápon, ahol hétfő délután szintén egy szárítógép körül forrósodott fel a levegő. A nagykátai hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet.
A katasztrófavédelem jelezte, hogy a Zakkantak azzal nem dicsekszenek, hogy
- egy normálisan működő szárítógép nem gyullad ki csak úgy,
- csendben, általában negyven-hetven fokon megszárítja (nem meggyújtja!) a kedvenc pólónkat.
Felhívták a figyelmet, hogy ha a gép mégis kigyullad, ott már korábban félrement valami:
- Az eszköz meghibásodik, túlhevül, megszorul egy alkatrész, vagy elektromos tűz keletkezik.
- Felhalmozódik a por és a szösz a gépben, ezek rontják a légáramlást és eltömődést okoznak. A fűtőelem, egyes alkatrészek túlmelegedhetnek, akár 100 fokra is.
- Nem odavaló tárgyak kerülnek bele.
A katasztrófavédelem szerint ebből is látszik, hogy a Zakkantak nem egyik pillanatról a másikra és nem ok nélkül zakkannak meg, ezért néhány tudnivalót is megosztottak, amelyek figyelembevételével elejét vehetjük a gépek lázadásának:
- Használjuk a használati utasításban foglaltak szerint.
- Tisztítsuk rendszeresen.
- Ne csatlakoztassuk sérült konnektorba, ne használjuk sérült kábellel, ne tekerjük fel a vezetékét.
- Csak tiszta, vizes ruhát tegyünk a szárítógépbe.
- Akkor használjuk, amikor otthon vagyunk.
A szárítógép alapvetően egy békés eszköz, de érzékeny, ha elhanyagolod, gyorsan megváltozik a hangulata
– foglalták össze a katasztrófavédők Zakkantellenes klubjának álláspontját.
