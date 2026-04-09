Tibor Fischer: Orbán Viktor győzni fog!

Tibor Fischer a magyar származású író kijelentette: a magyar miniszterelnök továbbra is népszerű az átlagemberek körében. Tibor Fischer a Telegraphon írt a magyar választásokról – szúrta ki a Mandiner.

Orbán Viktor miniszterelnök és szimpatizánsai Sopronban

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Sarkos publicisztikájában Tibor Fischer kijelentette: természetesen előfordulhat, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást, annak ellenére, hogy akik most Magyar Péternek szurkolnak, azok korában azt állították, hogy már nincs is Magyarországon demokrácia. Az író úgy fogalmazott:

Az »autoriter« jelzőt gyakran használják Orbánra. Főként olyan szakértők, akik semmit sem tudnak Magyarországról, sem az »autoriter« szó jelentéséről. És mert az újságírók imádják mások házi feladatát lemásolni. Az a melléknév, amit hiába keresnek, a »sikeres«. Pontosan a siker az oka annak, hogy Orbánt annyira gyűlöli a nemzetközi baloldal.

Az író, aki könyvet is írt Orbán Viktorról, a cikkben felidézi a miniszterelnök sikereit, és kijelenti, hogy Magyarországon utoljára a 19. században voltak hasonló politikusok. A szerző szerint ha most veszítene, akkor is ő lenne az egyik legjelentősebb kaliberű politikus. Mint írta:

Ez a legérdekesebb Orbán kritikusainál és ellenfeleinél. Egyszerűen képtelenek szembenézni a valósággal, azzal az alapvető ténnyel, hogy ő valóban népszerű (az egyetlen magyar politikus, aki az), és nagyon jól végzi a dolgát. Makacsul ragaszkodnak ahhoz – akárcsak a laposföld-hívők –, hogy sikereit tisztességtelen eszközökkel érte el.

Ficher szerint Magyar Péter kampánya teljes egészében a „Nem vagyok Orbán Viktor” szlogenre épül, bár a Tisza nagyrészt a Fidesz mintájára alakult szerinte.

A Tisza győzelme vagy katasztrofális, vagy rendkívül katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára

– írta a szerző, aki rámutatott, hogy a Tisza listáján csupa olyan ember van, akinek valószínűleg fogalma sincs a politikáról. Fischer szerint a legjobb eredmény a Fidesz győzelme lenne, azonban a pártnak muszáj lesz változtatnia a visszásságokon.

Magyarország számára a legjobb eredmény egy szűk többséggel kormányzó Fidesz lenne, amely gátat szabna az arroganciának és a bohóckodásnak, és kialakulna egy valóban harcias ellenzék. Szoros verseny lesz, de az az érzésem, hogy Orbánnak sikerül még egyszer győznie

– szögezte le Tibor Fischer, melyről bővebben a Mandineren olvashat.