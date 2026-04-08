Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hangfelvételtisza pártVálasztás 2026Magyar Péter

Egyre nagyobb a bizonytalanság a Tisza Pártban a hangfelvételek miatt, nem lesz egyszerű kezelni a feszültséget

A Magyar Péterhez köthető, nyilvánosságra került hangfelvételek komoly feszültséget keltettek a Tisza Párt berkein belül. A párt elnökségével együtt dolgozó informátorok szerint a történtek megingatták a belső bizalmat, és akár a választások utáni időszakban is jelentős következményekkel járhatnak.

Munkatársunktól
2026. 04. 08. 5:08
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hetekben napvilágot látott hangfelvételek új helyzetet teremtettek a Tisza Párton belül. Bár a felvételek tartalmáról és keletkezési körülményeiről eltérő értelmezések láttak napvilágot, a párt vezetéséhez közel álló informátorok szerint már önmagában a kiszivárgás ténye is komoly bizonytalanságot idézett elő.

20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

Egy, az elnökséggel együtt dolgozó forrásunk úgy fogalmazott:

nem is feltétlenül az a kérdés, mi hangzik el pontosan a felvételeken, hanem az, hogy ez az egész ügy mennyire bontja meg a belső kohéziót.

A háttérben zajló egyeztetések során állítólag több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a történtek a párt hitelességét, illetve még inkább megnehezíthetik az elnökséggel való kommunikációt. 

A bizonytalanság különösen érzékeny időszakban jelent meg. A kampány hajrájában a párt számára kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés és a stabil politikai kép fenntartása, de így még a mozgósítás se fog problémamentesen működni

– jelentette ki a forrásunk. Egy másik, az önkéntesek koordinációjával foglalkozó informátorok szerint a mostani helyzetben egyre nehezebb fenntartani a látszatot, a belső bizalom elpárolásával párhuzamosan pedig egyre több magánakciót kell megfékeznie a Tisza Párt elnökségének. 

Több, a párt működésére rálátó forrás is arra utalt, hogy a hangfelvételek ügyét ugyan kifelé elnyomják, de a belső kommunikációban ez a kérdés még vissza fog térni. 

A valódi következmények csak a választások után válnak majd láthatóvá. Most mindenki próbálja minimalizálni a károkat, de a számonkérés és az esetleges átrendeződés később fog megvalósulni

 – fogalmazott a forrásunk, aki szerint a háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi és stratégiai kérdések is napirendre kerülhetnek. A párt a hajrában egységen kommunikál, az informátorok szerint ugyanakkor a feszültségek valósak, és kezelésük elkerülhetetlen lesz.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu