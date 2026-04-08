Egyre nagyobb a bizonytalanság a Tisza Pártban a hangfelvételek miatt, nem lesz egyszerű kezelni a feszültséget

Az elmúlt hetekben napvilágot látott hangfelvételek új helyzetet teremtettek a Tisza Párton belül. Bár a felvételek tartalmáról és keletkezési körülményeiről eltérő értelmezések láttak napvilágot, a párt vezetéséhez közel álló informátorok szerint már önmagában a kiszivárgás ténye is komoly bizonytalanságot idézett elő.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Egy, az elnökséggel együtt dolgozó forrásunk úgy fogalmazott:

nem is feltétlenül az a kérdés, mi hangzik el pontosan a felvételeken, hanem az, hogy ez az egész ügy mennyire bontja meg a belső kohéziót.

A háttérben zajló egyeztetések során állítólag több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a történtek a párt hitelességét, illetve még inkább megnehezíthetik az elnökséggel való kommunikációt.

A bizonytalanság különösen érzékeny időszakban jelent meg. A kampány hajrájában a párt számára kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés és a stabil politikai kép fenntartása, de így még a mozgósítás se fog problémamentesen működni

– jelentette ki a forrásunk. Egy másik, az önkéntesek koordinációjával foglalkozó informátorok szerint a mostani helyzetben egyre nehezebb fenntartani a látszatot, a belső bizalom elpárolásával párhuzamosan pedig egyre több magánakciót kell megfékeznie a Tisza Párt elnökségének.

Több, a párt működésére rálátó forrás is arra utalt, hogy a hangfelvételek ügyét ugyan kifelé elnyomják, de a belső kommunikációban ez a kérdés még vissza fog térni.

A valódi következmények csak a választások után válnak majd láthatóvá. Most mindenki próbálja minimalizálni a károkat, de a számonkérés és az esetleges átrendeződés később fog megvalósulni

– fogalmazott a forrásunk, aki szerint a háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek, amelyek szerint a választási eredmények fényében személyi és stratégiai kérdések is napirendre kerülhetnek. A párt a hajrában egységen kommunikál, az informátorok szerint ugyanakkor a feszültségek valósak, és kezelésük elkerülhetetlen lesz.