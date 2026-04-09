Újabb tiszás adóemelési terv: örökösödési adót szeretnének Magyar Péterék + videó

A Tisza-szigetek rendezvényein a vagyonadó mellett immáron az örökösödési adó kérdése is napirendre került – írta meg a Tűzfalcsoport. A portál által posztolt felvétel szerint Ungváry Krisztián történész egy Magyar Péter pártjához köthető rendezvény vendégeként arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszerben meglévő egyenlőtlenségeket örökösödési adóval lehetne kezelni.

Ungváry Krisztián szerint

nem természetes, hogy valaki jelentős vagyont örököl, míg mások szinte semmit, ezért a sávos örökösödési adó bevezetése indokolható lehet.

Úgy fogalmazott, a jelenlegi jogi környezet is lehetőséget ad arra, hogy a törvényhozó – megfelelő politikai felhatalmazás esetén – beavatkozzon a vagyoni viszonyokba. A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy az adótörvények nem kétharmadosak, így egyszerű parlamenti többséggel is módosíthatók, ami szerinte lehetőséget teremt az ilyen jellegű változtatások végrehajtására.

