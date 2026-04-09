tisza szigetungváry krisztiánVálasztás 2026

Újabb tiszás adóemelési terv: örökösödési adót szeretnének Magyar Péterék + videó

Az ismert baloldali történész, Ungváry Krisztián egy Tisza-sziget vendégeként érvelt amellett, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalanságait örökösödési adóval kezeljék. A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy az adótörvények nem kétharmadosak, így egyszerű parlamenti többséggel is módosíthatók, ami szerinte lehetőséget teremt az ilyen jellegű változtatások végrehajtására. Ungváry Krisztián szerint ez nem ördögtől való dolog.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 21:24
Borítókép: Ungváry Krisztián (Fotó: MTI/Kallos Bea)
A Tisza-szigetek rendezvényein a vagyonadó mellett immáron az örökösödési adó kérdése is napirendre került – írta meg a Tűzfalcsoport. A portál által posztolt felvétel szerint Ungváry Krisztián történész egy Magyar Péter pártjához köthető rendezvény vendégeként arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszerben meglévő egyenlőtlenségeket örökösödési adóval lehetne kezelni.

 Ungváry Krisztián szerint

nem természetes, hogy valaki jelentős vagyont örököl, míg mások szinte semmit, ezért a sávos örökösödési adó bevezetése indokolható lehet. 

Úgy fogalmazott, a jelenlegi jogi környezet is lehetőséget ad arra, hogy a törvényhozó – megfelelő politikai felhatalmazás esetén – beavatkozzon a vagyoni viszonyokba. A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy az adótörvények nem kétharmadosak, így egyszerű parlamenti többséggel is módosíthatók, ami szerinte lehetőséget teremt az ilyen jellegű változtatások végrehajtására.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

