Újabb tiszás választási csalási kísérlet egy szavazókörnél

„Újabb választási csalást követett el a Tisza Párt” – derül ki a Digitális Polgári Kör egyik posztjából. A bejelentő azt írja: míg a Tisza választási csalásról beszél hetek óta, addig éppen a párt hívei azok, akik rögtön elkezdtek csalni.

„Bár nincs kampánycsend, a szavazókörzetek közvetlen közelében nem szabad kampánytevékenységet folytatni. Erre Magyar Péter követői transzparensekkel, az odaérkező szavazók befolyásolásának céljából tüntettek. Ez egyértelműen tilos” – írja a posztoló. Hozzátette: az esetet bejelentette Wáberer Györgynek, aki a napokban 300 ezer forintot ajánlott fel minden alátámasztott választási csalás leleplezésére.

„Ha az üzletember kifizeti, akkor én azt jótékony célra felajánlom. Szerintetek kifizeti?” – tette fel a kérdést a bejelentő, aki képeket is csatolt a történtekről.

Ha bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.