Választás 2026: A rendőrség felkészült, pártbefolyástól mentesen dolgozik vasárnap is

Felkészült a rendőrség is a holnapi választásokra. Biztosítják az országos rendőri jelenlétet és a Nemzeti Választási Központ zavartalan működését is.

Forrás: MTI2026. 04. 11. 14:26
A rendőrség felkészült, és az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.

Fotó: Police.hu

A közleményben azt írták, hogy vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet. A szavazóhelyiségek környezetében szombaton és vasárnap is biztosítják a visszatérő rendőri jelenlétet. 

A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, azonban ha a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedni. A rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, ennek részeként felmérik a mozgóurnaigényeket, kapcsolatot tartanak a választási szervekkel, és biztosítják a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását.

 

A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is – közölték. A közleményben emlékeztettek, hogy a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársuk számára biztosított, minden egységük ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. 

A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt. A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing vagy blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát – írták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
