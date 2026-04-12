A választók 66,01 százaléka szavazott 15 óráig

A Nemzeti Választási Iroda 15 órás adatai szerint a részvételi arány a 8 115 484 jogosult körében elérte a 66,01 százalékot, összesen 4 968 714 ember ment el szavazni.

A nap folyamán végig magas a részvétel (7 órakor 3,46 százalék, 9 órakor 16,89 százalék, 11 órakor 37,98 százalék, 13 órakor 54,14 százalék), de a dinamikája lassul.

A 7 803 555 fős bázisú, 2024-es választáson 15 órára a szavazók 42,04 százaléka jelent meg. A 8 215 304 választópolgárt regisztráló 2022-es voksolásnál is gőzerővel pörögtek a pártok mozgósítási gépezetei, aminek köszönhetően 52,75 százalékos részvételről számolt be az NVI 15 órakor.