Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

A választók 66,01 százaléka szavazott 15 óráig

A Nemzeti Választási Iroda 15 órai adatai szerint a részvételi arány a 8 115 484 jogosult körében elérte a 66,01 százalékot, összesen 4 968 714 ember ment el szavazni. Négy évvel ezelőtt a Nemzeti Választási Iroda 52,75 százalékos részvételről számolt be délután háromkor.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 15:56
szavazás választás Balogh Dávid
A nap folyamán végig magas a részvétel (7 órakor 3,46 százalék, 9 órakor 16,89 százalék, 11 órakor 37,98 százalék, 13 órakor 54,14 százalék), de a dinamikája lassul.

A 7 803 555 fős bázisú, 2024-es választáson 15 órára a szavazók 42,04 százaléka jelent meg. A 8 215 304 választópolgárt regisztráló 2022-es voksolásnál is gőzerővel pörögtek a pártok mozgósítási gépezetei, aminek köszönhetően 52,75 százalékos részvételről számolt be az NVI 15 órakor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

