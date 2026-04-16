magyar honvédségbudapestentűzszerészkézigránát

Van egy hely Budapesten, ahova egy hónap alatt kilencszer vonultak ki a katonai tűzszerészek

Március eleje és április eleje között kilenc alkalommal kellett a katonai tűzszerészeknek kivonulniuk a fővárosi XI. kerületi Infoparkhoz második világháborús robbanótestek miatt – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 04. 16. 13:51
Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred
a helyszín Fotó: Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A második világháború idején a főváros pesti oldalán a lőszermentesítés 1945. január 5-én, Budán február 16-án kezdődött meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetésével. Az összegyűjtött robbanótesteket a lágymányosi gyűjtőhelyre – a mai Infopark területére – szállították, ahonnan időről időre Törökbálintra szállították azokat és a kijelölt robbantási területen semmisítették meg azokat.

Hozzátették, hogy az Infopark területén egyetemek, irodaházak találhatók. A közelmúltban több bejelentés is érkezett a tűzszerész ügyeletre, és összesen kilenc alkalommal vonultak ki ugyanazon építkezés területére, ebből nyolc esetben kerül elő robbanóeszköz. Emlékeztettek rá: március 10-én és 19-én a terület kiürítésére, lázárására is szükség volt az előkerült, feltételezett robbanóeszközök azonosítása és a terület mentesítése miatt.

Március 9-én egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, egy szovjet 82 milliméteres aknavető gránát, két szovjet F–1 kézigránát, két szovjet 14,5 milliméteres lőszer és egy magyar 42M kézigránát került elő. Március 13-án egy szovjet F–1 kézigránát és két szovjet 14,5 milliméteres lőszer, március 17-én pedig egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy német 7,5 centiméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres lőszer került elő.

Március 20-án egy szovjet KTD gyújtószerkezet, valamint egy magyar 8 centiméteres repeszgránát, három nappal később egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, másnap egy szovjet F–1 kézigránát, március 25-én pedig egy szovjet 85 milliméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres hüvely került elő. Április 9-én egy szovjet 14,5 milliméteres lőszert találtak.

Közölték azt is, a tűzszerész katonák minden megtalált robbanótestet biztonságosan hatástalanítottak, majd elszállítottak azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu