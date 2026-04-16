Van egy hely Budapesten, ahova egy hónap alatt kilencszer vonultak ki a katonai tűzszerészek

Március 20-án egy szovjet KTD gyújtószerkezet, valamint egy magyar 8 centiméteres repeszgránát, három nappal később egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, másnap egy szovjet F–1 kézigránát, március 25-én pedig egy szovjet 85 milliméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres hüvely került elő. Április 9-én egy szovjet 14,5 milliméteres lőszert találtak.

Közölték azt is, a tűzszerész katonák minden megtalált robbanótestet biztonságosan hatástalanítottak, majd elszállítottak azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.