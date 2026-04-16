A második világháború idején a főváros pesti oldalán a lőszermentesítés 1945. január 5-én, Budán február 16-án kezdődött meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetésével. Az összegyűjtött robbanótesteket a lágymányosi gyűjtőhelyre – a mai Infopark területére – szállították, ahonnan időről időre Törökbálintra szállították azokat és a kijelölt robbantási területen semmisítették meg azokat.
Van egy hely Budapesten, ahova egy hónap alatt kilencszer vonultak ki a katonai tűzszerészek
Március eleje és április eleje között kilenc alkalommal kellett a katonai tűzszerészeknek kivonulniuk a fővárosi XI. kerületi Infoparkhoz második világháborús robbanótestek miatt – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.
Hozzátették, hogy az Infopark területén egyetemek, irodaházak találhatók. A közelmúltban több bejelentés is érkezett a tűzszerész ügyeletre, és összesen kilenc alkalommal vonultak ki ugyanazon építkezés területére, ebből nyolc esetben kerül elő robbanóeszköz. Emlékeztettek rá: március 10-én és 19-én a terület kiürítésére, lázárására is szükség volt az előkerült, feltételezett robbanóeszközök azonosítása és a terület mentesítése miatt.
Március 9-én egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, egy szovjet 82 milliméteres aknavető gránát, két szovjet F–1 kézigránát, két szovjet 14,5 milliméteres lőszer és egy magyar 42M kézigránát került elő. Március 13-án egy szovjet F–1 kézigránát és két szovjet 14,5 milliméteres lőszer, március 17-én pedig egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy német 7,5 centiméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres lőszer került elő.
Március 20-án egy szovjet KTD gyújtószerkezet, valamint egy magyar 8 centiméteres repeszgránát, három nappal később egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, másnap egy szovjet F–1 kézigránát, március 25-én pedig egy szovjet 85 milliméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres hüvely került elő. Április 9-én egy szovjet 14,5 milliméteres lőszert találtak.
Közölték azt is, a tűzszerész katonák minden megtalált robbanótestet biztonságosan hatástalanítottak, majd elszállítottak azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.
