Vargha Tamás: Új korszak küszöbén állunk

Az elmúlt másfél évtized fejlesztései után új szakaszába léphet Székesfehérvár és környékének fejlődése – erről beszélt lapunknak Vargha Tamás országgyűlési képviselőjelölt. A kormánypárti politikus szerint a város mára stabil gazdasági és infrastrukturális alapokra építkezhet, a következő ciklus legfontosabb feladata pedig a közlekedési hálózat bővítése, a térségi együttműködés erősítése és a fiatalok helyben tartásának biztosítása lesz.

Gábor Márton
2026. 04. 08. 5:20
Fotó: Ladóczki Balázs
Az elmúlt tizenhat év eredményeire építve kívánja folytatni munkáját Székesfehérváron Vargha Tamás, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője. Egy átfogó interjúban részletesen beszélt arról, honnan indult a város 2010-ben, milyen fejlesztések valósultak meg azóta, és milyen célokat tűztek ki a következő ciklusra. A politikus szerint a jövő tervezésének alapja a múlt reális értékelése. Felidézte, hogy 2010-re Székesfehérvár súlyos pénzügyi és infrastrukturális problémákkal küzdött. 

20260331 Budapest Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője Fotó: Ladóczki Balázs LB MW
Fotó: Ladóczki Balázs

A város mintegy 18 milliárd forintos adósságállományt halmozott fel, miközben kulcsfontosságú fejlesztések maradtak el. Különösen az egészségügy területén volt jelentős a lemaradás, kétszer is lekerült a napirendről a kórház fejlesztése, annak ellenére, hogy nemcsak a várost, hanem egy szélesebb régiót is ellátó intézményről van szó.

Az oktatási infrastruktúra is elavult volt, érdemi felújítások nem történtek, miközben a gazdaságot még mindig érezhetően sújtotta a 2008-as válság hatása. Ebben a helyzetben jelentett fordulópontot az önkormányzatok adósságának állami átvállalása, amely új alapokra helyezte a város gazdálkodását

 – emelte ki Vargha Tamás. Hangsúlyozta, azóta Székesfehérvár stabil pénzügyi helyzetben működik, adósságmentesen, tartalékokkal. Ez a stabilitás tette lehetővé a nagy volumenű fejlesztések elindítását és megvalósítását.

Tömbkórház és korszerű ellátás

A kormányzati döntések nyomán elindult kórházfejlesztési program több ütemben valósult meg. 2015-ben átadták az első új tömböt, amely modern műtőket és intenzív osztályt foglal magában, majd 2025-ben elkészült a második ütem is.

A fejlesztések révén a korábbi, szétszórt pavilonrendszer helyett egy korszerű, összekapcsolt épületegyüttes jött létre, amely jelentősen javítja a betegellátás hatékonyságát és biztonságát. A betegek mozgatása immár zárt folyosókon történik, nem kell őket az épületek között a szabadban szállítani 

– emelte ki Vargha Tamás. A képviselő különösen fontosnak tartja, hogy a közelmúltban további kétmilliárd forintot sikerült biztosítani a klíma- és légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Ez három régebbi, épületet érint, ahol a beruházás után mindig megfelelő hőmérséklet és tisztított levegő lesz biztosítva.

Stabil növekedés, új irányok

Székesfehérvár gazdasága Vargha elmondása szerint mára stabillá és erőssé vált. A városban gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van, inkább munkaerőhiány jellemző. A képviselő szerint ez annak is köszönhető, hogy a város sikeresen alkalmazkodott a válsághelyzetekhez, legyen szó a Covid-járványról vagy a háborús gazdasági környezetről.

A vállalatok a nehézségek ellenére is fejlesztettek, ami hosszú távon versenyelőnyt jelent számukra. A jövőben a hangsúly egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű beruházásokra és a kutatás-fejlesztésre helyeződik. Ebben kulcsszerepet játszik a felsőoktatás és a gazdaság együttműködése. A helyi egyetemek és a vállalatok között kialakult duális képzési rendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatók már tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, ami jelentős előnyt jelent a munkaerőpiacon

 – szögezte le a politikus, aki a következő évek legnagyobb kihívásának a közlekedési infrastruktúra fejlesztését tartja. Székesfehérvár és környéke ugyanis egyre inkább egységes gazdasági és közlekedési térként működik.

20260331 Budapest Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője Fotó: Ladóczki Balázs LB MW
Fotó: Ladóczki Balázs

Naponta több tízezer ember ingázik a városba, ami jelentős terhelést ró az úthálózatra. Ennek kezelésére komplex fejlesztésekre van szükség, beleértve új útszakaszok építését és alternatív közlekedési kapcsolatok kialakítását

 – jelentette ki Vargha Tamás. Elmondta, kiemelt projekt az M200-as gyorsforgalmi út fejlesztése, amely új kapcsolatot teremt az M7-es autópálya felé, és tehermentesíti a város kritikus csomópontjait. A beruházás előkészítése már megtörtént, az építkezés a tervek szerint 2027-ben indulhat. A fejlesztések ugyanakkor nemcsak gazdasági és infrastrukturális területen jelentkeztek, hanem a környezetvédelemben is. A Sóstói természetvédelmi terület rehabilitációja látványos eredményeket hozott: a korábban leromlott állapotú élőhelyek megújultak, visszatértek a madarak és más élőlények.

Tapasztalat és hit

Vargha Tamás szerint a helyi és országos politika szorosan összefonódik, és az elmúlt években sikerült hatékonyan képviselni a város érdekeit országos szinten. A fejlesztések mögött jelentős háttérmunka, folyamatos egyeztetés és érdekérvényesítés áll. 

Az a célunk, hogy gyermekeink és unokáink egy biztonságos, fejlődő környezetben éljenek

 – fogalmazta meg személyes motivációját. Hangsúlyozta, hogy a vasárnapi választás tétje túlmutat egy cikluson, és hosszú távon határozza meg az ország és a térség jövőjét. A képviselő szerint az elmúlt tizenhat év eredményei biztos alapot adnak a folytatáshoz, a következő időszak pedig újabb lehetőségeket kínál arra, hogy Székesfehérvár tovább erősödjön gazdaságilag, infrastruktúrájában és életminőségében egyaránt.

Borítókép: Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

