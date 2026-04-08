Vargha Tamás: Új korszak küszöbén állunk

Az elmúlt tizenhat év eredményeire építve kívánja folytatni munkáját Székesfehérváron Vargha Tamás, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője. Egy átfogó interjúban részletesen beszélt arról, honnan indult a város 2010-ben, milyen fejlesztések valósultak meg azóta, és milyen célokat tűztek ki a következő ciklusra. A politikus szerint a jövő tervezésének alapja a múlt reális értékelése. Felidézte, hogy 2010-re Székesfehérvár súlyos pénzügyi és infrastrukturális problémákkal küzdött.

A város mintegy 18 milliárd forintos adósságállományt halmozott fel, miközben kulcsfontosságú fejlesztések maradtak el. Különösen az egészségügy területén volt jelentős a lemaradás, kétszer is lekerült a napirendről a kórház fejlesztése, annak ellenére, hogy nemcsak a várost, hanem egy szélesebb régiót is ellátó intézményről van szó.

Az oktatási infrastruktúra is elavult volt, érdemi felújítások nem történtek, miközben a gazdaságot még mindig érezhetően sújtotta a 2008-as válság hatása. Ebben a helyzetben jelentett fordulópontot az önkormányzatok adósságának állami átvállalása, amely új alapokra helyezte a város gazdálkodását

– emelte ki Vargha Tamás. Hangsúlyozta, azóta Székesfehérvár stabil pénzügyi helyzetben működik, adósságmentesen, tartalékokkal. Ez a stabilitás tette lehetővé a nagy volumenű fejlesztések elindítását és megvalósítását.

Tömbkórház és korszerű ellátás

A kormányzati döntések nyomán elindult kórházfejlesztési program több ütemben valósult meg. 2015-ben átadták az első új tömböt, amely modern műtőket és intenzív osztályt foglal magában, majd 2025-ben elkészült a második ütem is.

A fejlesztések révén a korábbi, szétszórt pavilonrendszer helyett egy korszerű, összekapcsolt épületegyüttes jött létre, amely jelentősen javítja a betegellátás hatékonyságát és biztonságát. A betegek mozgatása immár zárt folyosókon történik, nem kell őket az épületek között a szabadban szállítani

– emelte ki Vargha Tamás. A képviselő különösen fontosnak tartja, hogy a közelmúltban további kétmilliárd forintot sikerült biztosítani a klíma- és légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Ez három régebbi, épületet érint, ahol a beruházás után mindig megfelelő hőmérséklet és tisztított levegő lesz biztosítva.