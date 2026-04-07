Óriási sztrájk fenyegeti a nyári labdarúgó-világbajnokságot

Óriási sztrájkot tarthanak Los Angelesben 2026 nyarán, amely komolyan érintheti a világ idei legnagyobb sporteseményét. A labdarúgó-világbajnokság szervezői most vakarhatják a fejüket: a vb egyik helyszínén, a SoFi Stadionban lenne a munkabeszüntetés, amely miatt óriási problémák vetődhetnek fel. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a munkabeszüntetést csak akkor lehetne elkerülni, ha a FIFA távol tartja a világbajnokságtól az amerikai bevándorlási hatóságot.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínén hatalmas sztrájk fenyeget Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Ez tényleg nem hiányzott a labdarúgó-világbajnokságnak

Az Unite Here Local 11 nevű szakszervezetről valószínűleg kevesen hallottak. Eddig. Ez a szakszervezet a stadion szakácsait, felszolgálóit, pultosait tömöríti. Most jelentették be, hogy az általuk képviselt dolgozók nem kapták meg a korábban beígért kollektív szerződést. Ennek hiányában viszont a dolgozók nem hajlandóak felvenni a munkát.

Ugyanakkor a stadion személyzete további követeléseket fogalmazott meg. Írásos garanciát várnak arra, hogy az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE), illetve a határőrség semmilyen szerepet nem kap a torna lebonyolításában.

Voltaképpen ez a legfontosabb követelés. Ezek mellett szinte eltörpül az, hogy a munkások lakhatási támogatás és a munkakörülmények javítását követelik a szervezőktől.

Todd Lyons, a Belbiztonsági Minisztérium megbízott igazgatója korábban azt nyilatkozta, hogy az ICE nélkül elképzelhetetlen lesz a világbajnokság sikeres megrendezése. A szakszervezet ugyanakkor arról szólt, hogy az ICE részvétele az egész tornát és a kilátogató nézők biztonságát veszélyezteti. Továbbá azt is követelik, hogy a vb alatt ne alkalmazzanak mesterséges intelligenciát az emberi munkaerő helyett. A szakszervezeti vezetők azt mondták, hogy a FIFA és a testület szponzorai dollármilliárdokat zsebelnek be Los Angelesből, miközben hallani sem akarnak azokról a szakácsokról, felszolgálókról és árusokról, akik ezt az egészet lehetővé teszik. Azt is hozzátették, hogy az elmúlt hónapokban számos egyeztetést kezdeményeztek ezekben az ügyekben, de sem a FIFA, sem a vb szervezőbizottsága nem állt velük szóba.

Márpedig a SoFi Stadion a világbajnokság egyik legfontosabb helyszíne lesz, mert összesen nyolc mérkőzést rendeznek itt.

Nemcsak a csoportmérkőzések helyszíne lesz az Inglewoodban található aréna, hanem az egyenes kieséses szakaszban is lesznek itt összecsapások.