Videón mutatjuk, amint az ablakon át menekülnek az önkényes lakásfoglalók a VII. kerületben

Megtetszett az üres airbnb, azonban egy apróság gyorsan lebuktatta az önkényes lakásfoglalókat.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 04. 29. 17:13
illusztráció Forrás: Pexels
A Készenléti Rendőrség rendészeti igazgatóságának egyenruhásai április 27-én délelőtt vonultak egy VII. kerületi lakáshoz, miután a tulajdonos idegeneket talált az ingatlanban. A lakásban két férfi és egy nő tartózkodott, akik agresszívan viselkedtek és az ablakon keresztül távoztak. Az eseményeket a tulajdonos a telefonjával rögzítette.

A helyszínre rövid időn belül megérkező rendőrök a felvétel alapján egy közeli utcában felismerték és elfogták az egyik férfit. A 25 éves pilisborosjenői lakos elismerte, hogy a lakásban járt, de azt nem volt hajlandó elárulni, hogy miért ment be oda. A rendőrök a lakásban kábítószergyanús anyagmaradványokat találtak, a férfi pedig elmondta, hogy a közelmúltban kábítószert fogyasztott, amit a drogteszt is alátámasztott.

A fiatalemberrel szemben a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságán indult büntetőeljárás, a társait még keresik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
