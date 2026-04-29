A Készenléti Rendőrség rendészeti igazgatóságának egyenruhásai április 27-én délelőtt vonultak egy VII. kerületi lakáshoz, miután a tulajdonos idegeneket talált az ingatlanban. A lakásban két férfi és egy nő tartózkodott, akik agresszívan viselkedtek és az ablakon keresztül távoztak. Az eseményeket a tulajdonos a telefonjával rögzítette.
Videón mutatjuk, amint az ablakon át menekülnek az önkényes lakásfoglalók a VII. kerületben
Megtetszett az üres airbnb, azonban egy apróság gyorsan lebuktatta az önkényes lakásfoglalókat.
A helyszínre rövid időn belül megérkező rendőrök a felvétel alapján egy közeli utcában felismerték és elfogták az egyik férfit. A 25 éves pilisborosjenői lakos elismerte, hogy a lakásban járt, de azt nem volt hajlandó elárulni, hogy miért ment be oda. A rendőrök a lakásban kábítószergyanús anyagmaradványokat találtak, a férfi pedig elmondta, hogy a közelmúltban kábítószert fogyasztott, amit a drogteszt is alátámasztott.
A fiatalemberrel szemben a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságán indult büntetőeljárás, a társait még keresik.
