Nagyrészt napos, gyengén felhős idő várható a keddi nap hátralevő részében, de az északkeleti harmad fölé kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak, amelyekből éjjel néhol nem kizárt záporeső – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Visszatérnek a fagyok szerdára virradóra, újabb fordulatot hoz az időjárás
Nem lehet hátradőlni.
Szerdán a napos délelőttöt követően a Dunától keletre egyre több gomolyfelhő képződik, így ott egyre több helyen befelhősödhet az ég, míg a Dunántúlon folytatódik a napos idő. Estétől keleten helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél kedden többfelé, szerdán inkább már csak az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon lehet erős. Éjszakára átmenetileg veszít erejéből a légmozgás, de így is többfelé élénk marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagyra is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 9 és 16 fok között alakul.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
