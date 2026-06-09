Borítókép: Egy apa kislányával egy részben összeomlott épület előtt a Fülöp-szigeteken (Fotó: Daniel Ceng / Anadolu via AFP)
A Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak indított gyűjtést a Katolikus Karitász
A segélyszervezet a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez kér adományokat a magyaroktól.
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