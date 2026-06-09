Pécsett a 48-as tér mellett, a Vargha Damján utca 2. szám északi oldalán még május 28-án délelőtt 11 óra környékén egy idős férfi szállt ki egy autóból, majd gyalog átment az úttest túloldalán lévő hulladékgyűjtő konténerekhez kidobni az üvegtörmeléket. Miután végzett, figyelmetlenül lépett az úttestre, és nem vette észre a jobbról érkező, feltehetően szürkésbarna Volvót, amely elsodorta a férfit. A kocsit vezető nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, felajánlotta a segítségét, mentőt akart hívni, azonban ezt az idős férfi elutasította.
Különös baleset apropóján kér segítséget a rendőrség
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A Pécsi Rendőrkapitányság kéri a gépkocsit vezető nőt, vagy azt, aki szemtanúja volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
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