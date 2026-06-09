Különös baleset apropóján kér segítséget a rendőrség

Pécsett a 48-as tér mellett, a Vargha Damján utca 2. szám északi oldalán még május 28-án délelőtt 11 óra környékén egy idős férfi szállt ki egy autóból, majd gyalog átment az úttest túloldalán lévő hulladékgyűjtő konténerekhez kidobni az üvegtörmeléket. Miután végzett, figyelmetlenül lépett az úttestre, és nem vette észre a jobbról érkező, feltehetően szürkésbarna Volvót, amely elsodorta a férfit. A kocsit vezető nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, felajánlotta a segítségét, mentőt akart hívni, azonban ezt az idős férfi elutasította.