Bükkábrányi baleset: ez vezetett 5 ember halálához
Továbbra is vizsgálja a hatóság, hogy pontosan mi vezethetett a bükkábrányi halálos balesethez. Szombat délután két autó ütközött frontálisan, öten meghaltak, köztük három gyermek. Az elhunyt kisfiú édesapja egy másik autóval közvetlenül a család járműve mögött haladt, így végignézte a tragikus frontális ütközést. Az egyik, kórházban ápolt édesanyával pedig még nem közölték a tragikus hírt.
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