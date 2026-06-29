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Összeomlás szélén a Duna menti vízmű

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Nyomatékosan felhívta a víztakarékosságra a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. hétfőn a honlapján, jelezve: pénteki felhívásuk óta a vízfelhasználásban nem csökkenést, hanem növekedést tapasztaltak, ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség.

Forrás: MTI2026. 06. 29. 21:57
Forrás: MW-archív
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A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra - áll a közleményben.

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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