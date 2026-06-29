Összeomlás szélén a Duna menti vízmű

A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra - áll a közleményben.