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Fidesz: Itt az ideje, hogy Vitézy Dávid felnőjön kormányzati feladatához

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A Fidesz azt javasolja Vitézy Dávidnak, hogy az elsietett és a stratégiai gondolkodás hiányát mutató közlemények írása helyett tanulmányozza az Orbán-kormány nemzetstratégiai programját, amelyből kiderül: a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó építkezések Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdekeit szolgálják. A közlekedési és beruházási miniszter azt kifogásolta, hogy Lázár János korábbi tárcavezető két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd költségvetését.

Forrás: MTI2026. 06. 09. 15:33
Vitézy Dávid Facebook
Fotó: Facebook
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Borítókép: Vitézy Dávid (Forrás: Facebook)

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Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

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A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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