Borítókép: Vitézy Dávid (Forrás: Facebook)
Fidesz: Itt az ideje, hogy Vitézy Dávid felnőjön kormányzati feladatához
A Fidesz azt javasolja Vitézy Dávidnak, hogy az elsietett és a stratégiai gondolkodás hiányát mutató közlemények írása helyett tanulmányozza az Orbán-kormány nemzetstratégiai programját, amelyből kiderül: a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó építkezések Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdekeit szolgálják. A közlekedési és beruházási miniszter azt kifogásolta, hogy Lázár János korábbi tárcavezető két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd költségvetését.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!