havasi bertalanFideszOrbán Viktortisztújító kongresszus

Gyökeres változások jönnek a Fidesznél

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A június 13-i kongresszus után a Fidesz szervezeti felépítése jelentősen megváltozhat. Megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. A pártelnök június 17–18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 09. 14:51
DPK gyűlés Békéscsaba Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
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Havasi Bertalan elmondta:

Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik. Június 17–18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén.

Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart.

A volt miniszterelnök a 2010 óta kormányzó Fidesz–KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően adott első interjújában beszélt arról, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Közölte azt is: javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


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