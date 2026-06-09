Gyökeres változások jönnek a Fidesznél

Havasi Bertalan elmondta:

Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik. Június 17–18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén.

Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart.

A volt miniszterelnök a 2010 óta kormányzó Fidesz–KDNP vereségét és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően adott első interjújában beszélt arról, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Közölte azt is: javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)