Orbán ViktorTűzfalcsoportEurópai TanácsPatrióták Európáért

Nyugati újságíró ismerte el: Orbán Viktor új fronton folytatja politikai küzdelmét Európában, továbbra is kulcsszereplő

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Orbán Viktor befolyása továbbra is egyértelműen érezhető Brüsszelben – erre hívta fel a figyelmet Dave Keating amerikai születésű, Európában élő újságíró és EU-szakértő, a France 24 riportere is egy írásában. Bár a cikk hangvétele kritikus, az abban szereplő tények azt mutatják, hogy Orbán Viktor a kormányváltás után sem szorult háttérbe. A magyar szuverenitás egyik legmarkánsabb képviselőjeként továbbra is aktív szerepet vállal, ráadásul immár szélesebb politikai térben folytatja a harcot.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 06. 09. 11:48
Orbán Viktor befolyása továbbra is érezhető Brüsszelben Forrás: AFP
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Miért bizonyítja ez Orbán Viktor változatlan befolyását?

Ha egy olyan kommentátor, mint Keating, kénytelen azt írni, hogy Orbán Viktor „nem tűnt el”, és hogy a Patrióták Európáért csoport „úgy, mintha még hivatalban lenne” fogadja őt, akkor ez nem gyengeség, hanem erő jele – jegyzi meg a Tűzfalcsoport. A lap szerint Orbán Viktor nem egyszerűen „visszavonult”. Stratégiai lépésekkel új fejezetet nyit:

  • A Patrióták Európáért csoporton keresztül továbbra is a legnagyobb szuverenista, konzervatív erő egyik vezéralakja marad Európában.
  • Nemzetközi támogatottsága (akár az amerikai jobboldal részéről) azt bizonyítja, hogy a globális jobboldali újrarendeződésben kulcsszerepet játszik.
  • Míg a formális protokoll szerint most más ül az Európai Tanács asztalánál, addig a valódi politikai és ideológiai befolyás terén Orbán Viktor továbbra is az egyik legmeghatározóbb személy. 

A Tűzfalcsoport szerint Keating cikke Orbán Viktor rugalmasságát és tartós európai befolyását bizonyítja. A szerző megjegyzi:

A brüsszeli elit és kritikusai hiába próbálják leszedni a térképről – a tények makacsul azt mutatják, hogy Orbán Viktor ott van, ahol számít. És ott is marad.

A volt kormányfő június 17-én csatlakozik a Patrióták vezetőihez, köztük Andrej Babishoz
A volt kormányfő június 17-én csatlakozik a Patrióták vezetőihez, köztük Andrej Babishoz (Fotó: AFP)

Orbán Viktor részt vesz a Patrióták gyűlésén Brüsszelben

Mint arról beszámoltunk, a volt kormányfő június 17-én csatlakozik a Patrióták vezetőihez, köztük Andrej Babishoz, Csehország miniszterelnökéhez, akik az egy nappal később kezdődő uniós csúcs előtt egyeztetik az álláspontjukat. Írtunk arról is, hogy a 

Patrióták Európáért európai parlamenti frakció bírálta a Tisza Párt alkotmánymódosítási javaslatát, amely visszamenőlegesen korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. 

A közlemény szerint a már lex Orbánként emlegetett kezdeményezés sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit, mivel egy konkrét politikus közéletből való kiszorítását célozza.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

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