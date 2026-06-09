Miért bizonyítja ez Orbán Viktor változatlan befolyását?
Ha egy olyan kommentátor, mint Keating, kénytelen azt írni, hogy Orbán Viktor „nem tűnt el”, és hogy a Patrióták Európáért csoport „úgy, mintha még hivatalban lenne” fogadja őt, akkor ez nem gyengeség, hanem erő jele – jegyzi meg a Tűzfalcsoport. A lap szerint Orbán Viktor nem egyszerűen „visszavonult”. Stratégiai lépésekkel új fejezetet nyit:
- A Patrióták Európáért csoporton keresztül továbbra is a legnagyobb szuverenista, konzervatív erő egyik vezéralakja marad Európában.
- Nemzetközi támogatottsága (akár az amerikai jobboldal részéről) azt bizonyítja, hogy a globális jobboldali újrarendeződésben kulcsszerepet játszik.
- Míg a formális protokoll szerint most más ül az Európai Tanács asztalánál, addig a valódi politikai és ideológiai befolyás terén Orbán Viktor továbbra is az egyik legmeghatározóbb személy.
A Tűzfalcsoport szerint Keating cikke Orbán Viktor rugalmasságát és tartós európai befolyását bizonyítja. A szerző megjegyzi:
A brüsszeli elit és kritikusai hiába próbálják leszedni a térképről – a tények makacsul azt mutatják, hogy Orbán Viktor ott van, ahol számít. És ott is marad.
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