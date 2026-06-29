Tiszás politikai leszámolás: Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki
A Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúja miatt, gyanúsítottként hallgatták ki, közölte az ügyészség. A hírre reagált Orbán Viktor is, aki szerint Hajdu János ellen Magyar Péter miniszterelnök utasítására indítottak eljárást.
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