grósz juditmicrosofttarr zoltánjuszt lászló

A közmédia miniszteri biztosáról írt Juszt László, a Microsoft-ügyet is felhozta

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„Annak idején a nagy vihart kiváltó Microsoft-korrupciós ügyben a cég soha nem tette ki az igazi kártyákat, tehát nem tudhatjuk, hogy kinek milyen szerepe volt” – írta Facebook-oldalán Juszt László, reagálva arra, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Grósz Juditot nevezte ki a közmédia körüli feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztosnak. Az ügyben korábban az FBI is vizsgálódott, a Microsoft magyar leányvállalata több millió dollár büntetést kapott. Grósz Judit akkor a Microsoft marketing- és operatív igazgatója volt. Innen ment az RTL-hez.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 18:41
Fotó: Facebook
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