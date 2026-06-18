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A védett üzemanyagárak mellett a dohány- és kaszinókoncesszióknak is nekimegy a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség is.

Munkatársunktól
2026. 06. 18. 11:09
Fotó: Mirkó István
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Kormányszóvivői sajtótájékoztató Vitézy Dávid
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Fotó: Mirkó István

A kormány várhatóan jövő héten tárgyalja a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabályegyüttest, ami a beszerzésekhez szükséges garanciákat tartalmazza. Gördülőállomány-fejlesztési társaságot hoznak létre, ami megkapja a forrásokat a HÉV és a vonatbeszerzésekhez.

A Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerén is dolgoznak, erős gazdasági logika mentén történő működésre készülnek.

A korrupcióellenes törvényjavaslatról közölte, jelentős módosító csomagról döntenek még ma ennek kapcsán. Ennek egyik eleme, hogy további szigorításokat kért az Európai Bizottság a vagyonnyilatkozatok kapcsán, közölte, a szigorúbb büntetőkategória mellett, bírságolási kockázata is lesz annak, aki olyan hibát vét, ami nem javítható, vagy felel meg a kért feltételeknek. 

Vitézy Dávid azt is elmagyarázta, hogy a pótmagánvád lehetőségét megnyitják már lezárt ügyek esetében is. Állami cégeknek vagy ajánlatkérőknek is felelőssége lesz mostantól a kiemelt beruházásokban, ez az ún. széfpénzekhez való hozzáférést segíti a miniszter szerint. A közadatok keresése is jóval egyszerűbbé válik a jövőben, Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a magántőkealapok tényleges tulajdonosai is megismerhetővé válnak. 

Az Integritás Hatóság hatáskörét megnövelték, és négy alelnöke lesz az elnöknek a jövőben. Vitézy arra is utalt, hogy ezzel az olyan helyzeteket is rendezik, mint a mostani, amikor az elnök nem áll rendelkezésre (a jelenlegi elnök, Bíró Ferenc Pál ellen eljárás folyik).  

Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában! – jelentette ki a miniszter, aki szerint már a tenderek kiírásában is jól állnak, le is tudják majd hívni a pénzeket, ha megnyílnak a források.

A Városliget esetében a korábban meghozott kormánydöntéseket felülvizsgálja Magyar Péter kormánya. Vitézy Dávid szerint méltányolandó elemek valósultak meg az előző kormány tervei alapján, de a nagyját nem valósították meg a terveknek. Szerinte torzók vannak a Városligetben, ami méltatlan Budapesthez. 

Arra is kitért, cél, hogy a Városligeten átmenő autóforgalmat kitereljék, és a Hősök terét pedig méltó közterületi rangra emeljék. – Ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk, Zuglóval és a Fővárossal együttműködve. A kormány áttekinti, hogy a Városligettől a Budai Várig tartó tengelyen, hogyan tudjuk javítani a közterületek minőségét – mondta, hozzátéve, nem csak lokális városfejlesztés a cél, hanem az is, hogy mindez a gazdaság és a turizmus fejlesztését szolgálja, munkahelyek teremtése a cél. 

Felülvizsgálják a  mohácsi hidat

A mohácsi híd kapcsán közölte, felülvizsgálják a kivitelezést: felfüggesztik a mohácsi hídhoz vezető kétszer kétsávos út építését, mint fogalmazott, szerencsére ez még nem kezdődött el. Valamint az alföldi előkészítő munkákat felfüggesztik. – A híd esetében kárt okozni nem szeretnénk, jelenleg is zajlik a munka, nem állítjuk meg, ezzel együtt a híd műszaki tartalmát is felül fogjuk vizsgálni, bizonyos munkákat viszont fel fogjuk függeszteni, nyilván ésszerűen – fejtette ki, majd jelezte: kormánynak nem az a célja, hogy ne legyen mohácsi híd, nem szeretnénk torzót hagyni, de mindenki beláthatja, hogy indokolatlan volt a műszaki tartalom bővítése.

A híd megépül, de változhat a műszaki tartalma

– hangsúlyozta a miniszter.

Kormányszóvivői sajtótájékoztató Vitézy Dávid
Fotó: Mirkó István

Vitézy Dávid bejelentette, teljes körű felülvizsgálatot indítanak a dohánykoncesszióknál, miután tízmilliárdod profitra tesznek szert a szereplők.

– Több mint 5800 dohányboltra van jelenleg szerződése a kormánynak, vannak, ahol családok, kisvállalkozók üzemeltetik, de vannak politikusok, akik csomagban, több üzletet is a kezükben tartanak, ezért átfogó vizsgálatra van szükség. Ez egy hosszú és nehéz folyamat lesz, és egyik cél, hogy ne legyen népszerűbb a dohányzás, olyan szabályozást szeretnénk, ami nem népszerűsíti és kiterjeszti a dohánytermékek lehetőségét, és elkerülnénk, hogy olyan szereplők gazdagodjanak meg ebből, akik nem megfelelő versenyben szerezték meg a kizárólagos jogokat – magyarázta.

A kaszinókoncessziókkal kapcsolatban is lép az új kormány.

Koncesszorok kizárólagos működési jogokat kaptak az előző kormánytól, Vitézy Dávid beszámolója szerint Kármán András pénzügyminiszter át fogja világítani ezeket a jogokat. 

A Nemzeti Kommunikációs Ügynökség átalakításával is foglalkozott az új kormány. Mostantól nem lesz kényszer, hogy minden állami szerv ezen az ügynökségen keresztül rendeljen meg kiadványokat, vagy bármit. Az NKOH (Nemzeti Kommunikációs Hivatal) továbbra is működik, de mostantól nem muszáj Balásy Gyula cégeitől megrendelni a kommunikációs feladatokat, Vitézy Dávid tájékoztatása szerint erre korábban a jogszabályok kényszerítették az állami cégek. 

Kivezeti a hatósági üzemanyagárat a kormány

Magyar Éva kormányszóvivő bejelentette, hogy a kormány döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről. Ezzel megvédték a magyar családokat, de mostanra a tájékoztatás szerint a védett ár alá csökkent a normál ár, így nincs tovább szükség szabályozásra. A kormányszóvivő azt ígérte, hogy a jövőben az energiaügyi miniszter bármikor beavatkozhat, ha kilőne az üzemanyagár. 

A mezőgazdaságban nagy kár éri idén is a gazdákat, emiatt a kormány újabb összeget csoportosított át kárenyhítésre, összesen 24 milliárd forintot. Az összegeket ősztől kaphatják meg a gazdák.

A kormány döntött arról, hogy visszatérhetnek a katonák a honvédséghez, akik az előző kormányzati ciklusban szereltek le, mert elküldték őket. Megszűnik a TEK önálló szervként, de az országos rendőrfőkapitányság alá rendelve lesz egy új TEK, amit a készenléti rendőrségből és a nemzeti nyomozóirodából töltenek fel. Az új TEK feladatai lesznek műveleti feladatok, és rendezvények biztosítása. 

Az országgyűlési őrség megszűnik, a TEK végzi a jövőben a feladataikat. Az új TEK illetményszintje nem lesz kiemelkedő a közrendőrökhöz képest Szondi Vanda kormányszóvivő szerint. 

A tájékoztatón szó volt arról is, hogy a kormány felülvizsgálja az NKE központosított képzésekben betöltött szerepét és nem lépteti hatályba azt a rendeletet, amely előírja, hogy a munkavállalók számára tartott képzéseket az egyetem kormányzati képzési központján keresztül kell megvalósítani. A köznevelés területén törvényjavaslatot nyújtott be a kormány: a cél, hogy a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói újra érdemi, gazdasági és munkáltatói jogköröket kapjanak, és helyreálljanak a köznevelésben foglalkozatottak kollektív jogai. Ezt is társadalmi egyeztetésre bocsájtja a kormány.

A kormány döntött arról is, hogy az egyedi méltányossági alapon igénybe vehető, TB-támogatással nem rendelkező gyógyszerek elbírálását kizárólag a NEAK végezze. A tudományos tárcánál dolgoznak a Dimop+ támogatások felülvizsgálatán, az ellenőrzések lezárásáig a minisztérium nem köt újabb szerződéseket és a kifizetések is leállnak.

Arra a kérdésre, hogy 2021-ig visszamenőleg hogyan vizsgálják az uniós pénzek elköltését, Vitézy Dávid közölte, az Integritás Hatóság 6 évre visszamenőlegesen vizsgálódhat majd. 

Az ukrán aranykonvoj kapcsán Szondi Vanda elmondta, a kormány nem prejudikál, zajlik a vizsgálat.

Vitézy Dávidot megkérdezték a Biodóm befejezéséről. A miniszter erre azt mondta, nem volt része a Városliget-projektnek, szerinte ma már mindenki úgy látja, hogy a Biodóm hibás koncepció alapján kezdett megépülni. Hosszútávon sem biztos, hogy működőképes lenne az épület, ha befejeznék. Számos kérdést kell még körüljárni, rövidtávon a főváros növénykertként hasznosítja az ingatlant.

Cikkünk frissül.

Súlyos tévedés a védett ár kivezetése

Szerdán ülésezett a kormány, az ott meghozott döntéseket ismertetik a kormányszóvivői tájékoztatón, ahol többek között arról is szó lesz, hogy hamarosan kivezeti a kormány az üzemanyagok védett árának rendszerét. Az indoklás szerint ezen a héten már várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, ezért már nem indokolt az ársapka fenntartása. 

A védett üzemanyagár kivezetésére a Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben nem lesz ismét gyors drágulás. 

Azt javasolják, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.

Lapunk cikkéből pedig az derül ki, hogy elkapkodja a kormány a védett ár kivezetését.

A kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter nem lesz jelen, a miniszterelnök ugyanis Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra. 

Borítókép: Kormányszóvivői tájékoztató (Fotó: MW)

 

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