A védett üzemanyagárak mellett a dohány- és kaszinókoncesszióknak is nekimegy a Tisza-kormány

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Fotó: Mirkó István

A kormány várhatóan jövő héten tárgyalja a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabályegyüttest, ami a beszerzésekhez szükséges garanciákat tartalmazza. Gördülőállomány-fejlesztési társaságot hoznak létre, ami megkapja a forrásokat a HÉV és a vonatbeszerzésekhez.

A Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerén is dolgoznak, erős gazdasági logika mentén történő működésre készülnek.

A korrupcióellenes törvényjavaslatról közölte, jelentős módosító csomagról döntenek még ma ennek kapcsán. Ennek egyik eleme, hogy további szigorításokat kért az Európai Bizottság a vagyonnyilatkozatok kapcsán, közölte, a szigorúbb büntetőkategória mellett, bírságolási kockázata is lesz annak, aki olyan hibát vét, ami nem javítható, vagy felel meg a kért feltételeknek.

Vitézy Dávid azt is elmagyarázta, hogy a pótmagánvád lehetőségét megnyitják már lezárt ügyek esetében is. Állami cégeknek vagy ajánlatkérőknek is felelőssége lesz mostantól a kiemelt beruházásokban, ez az ún. széfpénzekhez való hozzáférést segíti a miniszter szerint. A közadatok keresése is jóval egyszerűbbé válik a jövőben, Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a magántőkealapok tényleges tulajdonosai is megismerhetővé válnak.

Az Integritás Hatóság hatáskörét megnövelték, és négy alelnöke lesz az elnöknek a jövőben. Vitézy arra is utalt, hogy ezzel az olyan helyzeteket is rendezik, mint a mostani, amikor az elnök nem áll rendelkezésre (a jelenlegi elnök, Bíró Ferenc Pál ellen eljárás folyik).

Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában! – jelentette ki a miniszter, aki szerint már a tenderek kiírásában is jól állnak, le is tudják majd hívni a pénzeket, ha megnyílnak a források.

A Városliget esetében a korábban meghozott kormánydöntéseket felülvizsgálja Magyar Péter kormánya. Vitézy Dávid szerint méltányolandó elemek valósultak meg az előző kormány tervei alapján, de a nagyját nem valósították meg a terveknek. Szerinte torzók vannak a Városligetben, ami méltatlan Budapesthez.