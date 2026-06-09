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Elesett az M0-s, nyolc kilométeres a dugó

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Balesetek, kamiontűz és sávlezárások miatt több autópályán is kilométeres torlódás alakult ki kedden reggel. Az M1-esen Biatorbágynál csak egy sáv járható, az M0-son pedig egy kigyulladt kamion okoz több mint nyolc kilométeres dugót, miközben a főváros felé vezető főbb útvonalak szinte mindenhol bedugultak. Kedd reggeli helyzetjelentés az utakról.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 8:21
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)


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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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