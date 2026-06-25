Újabb frontot nyitott az autósok ellen a Levegő Munkacsoport, hőségriadó idején korlátoznák a forgalmat

A civilek korábban a fővárosi főútvonalak forgalomcsillapítását is szorgalmazták. Elképzeléseik szerint az Üllői úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton az autósávok helyett fizikailag elválasztott kerékpársávok és zöldsávok létesülhetnének. Karácsony Gergely később maga is beszélt arról, hogy a metrófelújítás után jelentős felszíni közlekedési átalakítások következhetnek.

A mostani javaslat azonban minden korábbinál tovább megy: immár nem csupán drágábbá vagy nehezebbé tenné az autózást, hanem meghatározott napokon egyenesen megtiltaná azt a főváros jelentős részén. Kérdés, hogy a főpolgármester nyitott lesz-e egy ilyen horderejű korlátozásra, illetve vállalja-e annak társadalmi és politikai következményeit.