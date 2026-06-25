Rendkívüli

Raskó György: Ki az istent érdekel Zsolti bácsi személye?

Rendkívüli

Folytatódik a politikai leszámolás NKA-ügyben, letartóztatták Bús Balázst

levegő munkacsoportkarácsony gergelycivil szervezetautó

Újabb frontot nyitott az autósok ellen a Levegő Munkacsoport, hőségriadó idején korlátoznák a forgalmat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb, az autósokat sújtó korlátozást szorgalmaz a Levegő Munkacsoport. A civil szervezet azt javasolja Karácsony Gergelynek, hogy hőségriadó idején csak páros vagy páratlan rendszámú autók közlekedhessenek Budapesten, emellett vasárnaponként órákra teljesen kitiltanák a gépjárműforgalmat. Nem ez lenne az első olyan elképzelésük, amely jelentősen megnehezítené az autósok életét: korábban a fizetős parkolás kiterjesztését, a lakossági parkolás díjkötelessé tételét és újabb forgalomcsillapító intézkedéseket is szorgalmaztak.

Gábor Márton
2026. 06. 25. 9:28
A kötelező nem emelkedett éves szinten. Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A civilek korábban a fővárosi főútvonalak forgalomcsillapítását is szorgalmazták. Elképzeléseik szerint az Üllői úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton az autósávok helyett fizikailag elválasztott kerékpársávok és zöldsávok létesülhetnének. Karácsony Gergely később maga is beszélt arról, hogy a metrófelújítás után jelentős felszíni közlekedési átalakítások következhetnek.

A mostani javaslat azonban minden korábbinál tovább megy: immár nem csupán drágábbá vagy nehezebbé tenné az autózást, hanem meghatározott napokon egyenesen megtiltaná azt a főváros jelentős részén. Kérdés, hogy a főpolgármester nyitott lesz-e egy ilyen horderejű korlátozásra, illetve vállalja-e annak társadalmi és politikai következményeit.

Borítókép: Forgalmi dugó a városban (Fotó: Mirkó István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszámok

Számok, tények...

Bayer Zsolt avatarja

...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu