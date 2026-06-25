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MexikóGuillermo OchoaCsehországmagyar labdarúgó–válogatott

A zűrös magyar válogatott ellen kezdte, most a vb-történelmet író Mexikó őt ünnepli

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Sose történt még ilyen a mexikói futballban: miután a társházigazda válogatottja 3-0-ra legyőzte Csehországot, története során először hibátlan mérleggel, három győzelemmel jutott tovább a csoportkörből a világbajnokságon. Az ünnepelt ezúttal a csereként beálló mexikói kapus, Guillermo Ochoa volt, aki a negyedik vb-n lépett pályára. A Dél-Koreát legyőző Dél-afrikai Köztársaság is továbbjutott, a csehek kiestek.

Szalay Attila
2026. 06. 25. 7:55
Guillermo Ochoa a családjával Mexikó történelmi győzelme után a vb-n Fotó: LUCIANO GONZALEZ Forrás: ANADOLU
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Mexikó története során először 100 százalékos teljesítménnyel jutott tovább a vb-n a csoportkörből. A társházigazda mögött meglepetésre a Dél-afrikai Köztársaság végzett az A csoport második helyén, miután Maseko 63. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, amely még abban bízhat, hogy a legjobb nyolc harmadik helyezett között folytathatja a vb-t. A cseheknek viszont a dél-afrikaiak elleni pont semmire sem volt elég, az utolsó helyen kiestek.

A csoport, 3. forduló: 
Mexikó–Csehország 3-0, gólszerző: Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)
Dél-afrikai Köztársaság–Dél-Korea 1-0, g.: Maseko (63.)

Végeredmény:
1. Mexikó 9 pont
2. Dél-afrikai Köztársaság 4
3. Dél-Korea 3
4. Csehország 1

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