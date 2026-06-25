A zűrös magyar válogatott ellen kezdte, most a vb-történelmet író Mexikó őt ünnepli

Mexikó története során először 100 százalékos teljesítménnyel jutott tovább a vb-n a csoportkörből. A társházigazda mögött meglepetésre a Dél-afrikai Köztársaság végzett az A csoport második helyén, miután Maseko 63. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, amely még abban bízhat, hogy a legjobb nyolc harmadik helyezett között folytathatja a vb-t. A cseheknek viszont a dél-afrikaiak elleni pont semmire sem volt elég, az utolsó helyen kiestek.

A csoport, 3. forduló:

Mexikó–Csehország 3-0, gólszerző: Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)

Dél-afrikai Köztársaság–Dél-Korea 1-0, g.: Maseko (63.)

Végeredmény:

1. Mexikó 9 pont

2. Dél-afrikai Köztársaság 4

3. Dél-Korea 3

4. Csehország 1