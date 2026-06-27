Magyar Péter szerint csak most tanulja az ország, hogy mi a szabadság, a rend, a becsület

Kormányülés a Pilisben
A tisztavatást megelőzően a kihelyezett kormányülésről posztolt a miniszterelnök, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjából, Piliszentkeresztről.
Magyar Péter korábban elmondta, hogy egy péntektől szombatig tartó kormányülést tartanak, ahol jelen lesznek a Tisza Párt frakcióvezetői is, hogy ők is tudjanak kérdezni és részt venni a vitában.
Borítókép: Magyar Péter beszédet mond a Ludovika épülete előtt (Fotó: Éberling András)
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