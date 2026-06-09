Borítókép: Illusztráció/Anyamedve és bocsa (Forrás: Shutterstock)
Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén
Az anyamedvét és a bocsát a szlovák határ közelében pillantotta meg az igazgatóság egy munkatársa. Bár az állatokat a túraútvonalaktól távol észlelték, a nemzeti park azt kéri a látogatóktól, hogy tartsák be a szabályokat.
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