Teljes a magyar Gripen-flotta + videó

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Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt. A június 18-án megérkezett, most ünnepélyesen átadott repülők fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli.

Baranyai Gábor
2026. 06. 23. 15:18
Gripen harcászati repülőgép fogadása Kecskeméten Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba Forrás: Petőfi Népe
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A bővítés sürgető volt, mert 

a kecskeméti alakulat nemcsak a magyar légtér védelméért felel a NATO keretein belül, hanem Szlovénia, Szlovákia és Horvátország légterének biztosításában is részt vesz.

 Emellett a magyar Gripenek rendszeresen látnak el légtérrendészeti feladatokat a Baltikumban is

 

Miért éppen a Gripen?

De mit is érdemes tudni a honvédség Gripenjeiről? Egyáltalán miért ezekre a gépekre esett a választás a légvédelem megerősítésénél negyed százada? Az első Orbán-kabinet a NATO csatlakozás után, 2000 októberében első körben tizennégy NATO-országtól kért hivatalosan ajánlatot használt harci repülőgépek vásárlására. A kormány végül válaszút elé került: amerikai F–16-os vagy svéd–brit Saab Gripen? Érvek és ellenérvek mindkettő mellett egyaránt szóltak: az F–16-os akkor is már a világ legelterjedtebb harci repülőgépe volt, sok harctéren bevetették. A Gripen, bár modernebb gép, de akkor még éles bevetésen sohasem használták. Szakmai körökben köztudott volt az is, hogy az F–16-osok alapvetően drágábbak, a Gripeneknél pedig a felfegyverzése, pontosabban az újabb és újabb eszközintegráció jelenti a nagy költséget. 

Gripen harcászati repülőgép fogadása Kecskeméten JAS 39 Gripen vadászrepülőgép
A már korábban érkezett típustárs látványos bemutatót tartott Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A Nemzetbiztonsági Kabinet végül katonai, gazdasági és politikai szempontokat mérlegelve 

az első Orbán-kormány a JAS 39 A/B Gripen beszerzését jelentette be 2002-ben. A szerződést később módosították, a megrendelt A/B gépeket végül C/D konfigurációra építették át, amely már levegőben is utántölthető volt üzemanyaggal, és fejlettebb fedélzeti eszközöket tartalmazott. Az első öt darab Gripen húsz éve, 2006 március 21-én érkezett meg kecskemétre. 

 

Jó döntés volt

A repüléssel foglalkozó szakportálok többsége egyetért abban, hogy a svéd vadászgépek tökéletes egyensúlyt biztosítanak a kiváló működési teljesítmény, a csúcstechnológiás megoldások, a költséghatékonyság és az ipari partnerség között.

Kicsi, de veszélyes ellenfél

A JAS–39 Gripen 14 méter hosszú, közel 8,5 méter fesztávú, több mint 4,5 méter magas repülőgép. Az olcsó üzemeltetés jegyében kicsire és könnyűre tervezett, 14 ezer kilogrammos maximális felszállótömegű vadászbombázó 255 m/s emelkedősebesség mellett képes elérni a 15 ezer méteres repülési magasságot. Végsebessége 2 Mach magasságon és 1,2 Mach tengerszinten, amit a korábbinál nagyobb tolóerőt biztosító (és a madarakkal történő ütközést viselő) Volvo Aero RM 12 gázturbinás sugárhajtómű biztosít. Az eszköz beépített fegyverzete a percenként 1680 lövés leadására képes, 27 milliméteres Mauser BK–27 gépágyú. 

 

Borítókép: Gripen harcászati repülőgép fogadása Kecskeméten (Fotó:Petőfi Népe/Bús Csaba)
 

 

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