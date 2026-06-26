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A Tisza elszámoltatást ígér, a Fidesz szerint csak a saját felelősségüket kerülgetik

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A fővárosi cégek átvilágítása, Budapest pénzügyi helyzete és a közbiztonság kérdései uralták a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülését, ahol a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között ismét éles politikai vita bontakozott ki. A fideszes képviselők több alkalommal is azt hangsúlyozták, hogy a legnagyobb frakcióval rendelkező Tiszának ideje lenne a politikai üzengetések helyett tényleges felelősséget vállalnia a főváros működéséért.

Gábor Márton
2026. 06. 26. 17:10
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Tisza szerint rendszerszintű korrupció árnyékolja be Budapestet

Egészen más megközelítésből értékelte a főváros helyzetét Orbán Árpád, a Tisza frakcióvezetője. Szerinte Budapest felett ma már nem egyetlen korrupciós ügy lebeg, hanem egy egész korszak működési problémái rajzolódnak ki. A politikus úgy fogalmazott, hogy a gyanú szerint éveken keresztül egy olyan hálózat működött, amely észrevétlenül szívta el a budapestiek pénzét, és rátelepedett a fővárosi cégekre, valamint az önkormányzati vagyonra.

Orbán Árpád kijelentette: ha a főpolgármester környezete is felmerül a hírekben, akkor az egyetlen helyes út a teljes körű kivizsgálás. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a Magyar Péter által meghirdetett „Tisztítótűz” programnak a fővárosi politikára is ki kell terjednie.

Ismét vita a fővárosi cégek átvilágításáról

A közgyűlés egyik legélesebb vitája ismét a fővárosi vállalatok működéséről és átvilágításáról szólt.

Balogh Balázs, a Tisza képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban több százmillió forintos szabálytalanságok merültek fel a parkfenntartási munkákkal kapcsolatban, és szerinte nehezen érthető, hogy olyan cégek továbbra is szerződésben állnak a fővárossal, amelyek ellen különböző vizsgálatok folynak.

A Fidesz részéről Szepesfalvy Anna erre úgy reagált: 

helyzetkomikus, hogy a Tisza ugyan fontosnak nevezi ezeket az ügyeket, mégsem hajlandó a jelenleg is zajló vizsgálatokban aktív szerepet vállalni.

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Gulyás Gergely Kristóf egyenesen felszólította a Tisza frakcióját arra, hogy kezdjen végre úgy viselkedni, mint amelyik a legnagyobb politikai erő a közgyűlésben. Mint fogalmazott, a budapestieknek elegük van abból, hogy a Tisza „előkelő idegenként” viselkedik, miközben mögötte már kormányzati többség áll.

Továbbra sincs megoldás Budapest pénzügyi helyzetére

Hosszú vita bontakozott ki a főváros költségvetésének felülvizsgálatáról is.

A Fidesz képviselői arra vártak választ, milyen eredményt hoztak a kormány és a főváros közötti tárgyalások, illetve mi lesz a több mint kilencvenmilliárd forintos szolidaritási hozzájárulás sorsa.

Kiss Ambrus főigazgató elmondta: 

sikerült elérni, hogy a befizetési kötelezettségeket elhalasszák, így a főváros számlája nem ürült ki, ugyanakkor a végleges rendezésről csak az augusztusi költségvetési felülvizsgálat után lehet beszélni.

Karácsony Gergely megerősítette, hogy a nyár folyamán folytatódnak a tárgyalások a kormánnyal.

A Fidesz szerint ugyanakkor továbbra sem világos, hogy a Tisza pontosan milyen álláspontot képvisel a szolidaritási hozzájárulás ügyében, hiszen korábban annak eltörlését követelte, most viszont erről jóval visszafogottabban nyilatkozik.

Emelkednek a taxis tarifák

A közgyűlés ismét tárgyalta a taxirendelet módosítását.

A taxis érdekképviseletek és az iparkamara közös javaslata alapján végül átlagosan 18 százalékos tarifaemelést fogadtak el.

Ennek értelmében emelkedik az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, emellett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre irányuló fuvarok esetében egy külön, 800 forintos reptéri alapdíjat is bevezetnek.

Szepesfalvy Anna jelezte, hogy saját előterjesztését is kész visszavonni annak érdekében, hogy egységes megoldás szülessen. Hangsúlyozta: a taxisok családjukat eltartó emberek, ezért amikor ilyen széles körű egyetértéssel kérnek segítséget, azt a közgyűlésnek komolyan kell vennie.

Óriásplakátok nélkül képzelik el Budapest jövőjét

A közgyűlés egyik legnagyobb horderejű döntése az utcai reklámfelületek visszaszorításáról szólt.

Karácsony Gergely történelmi jelentőségű döntésnek nevezte a rendeletet, amely szerinte véget vethet a reklámtúlterhelésnek és a politikai propagandától terhelt városképnek.

A Reklámszövetség ugyanakkor arra kérte a képviselőket, hogy ne fogadják el a szabályozást, mert szerintük az 

megfelelő hatástanulmányok és szakmai egyeztetések nélkül veszélyezteti egy több tízmilliárd forintos iparág működését.

A Fidesz álláspontját György Bence ismertette. A frakció új képviselője hangsúlyozta: támogatják Budapest rendezettebb városképét, ugyanakkor a rendeletet jogilag és szakmailag nem tartják megfelelően előkészítettnek, ezért jelenlegi formájában nem tudják támogatni.

Fővárosi közgyűlés
Fotó: Ladóczki Balázs

Közbiztonság, rollerek és új rendőrfőkapitány

A közgyűlésen bemutatkozott Baricska Norbert Tamás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság új vezetője is.

A rendőrfőkapitány ismertette, hogy jelenleg több mint kétezer betöltetlen státusz van a BRFK-nál, a rendészeti állományban pedig minden harmadik hely üres. Szerinte a legnagyobb problémát a budapesti megélhetési és lakhatási költségek jelentik, ezért ezek kezelésére is szükség van.

A Pride biztosításáról annyit mondott: a rendőrség maximális felkészültséggel várja a rendezvényt, ugyanakkor biztonsági okokból részleteket nem árult el.

A közlekedési viták során szó esett az elektromos rollerek szabályozásáról is. Több képviselő sürgette a balesetek számának növekedése miatt a szigorúbb szabályozást, ugyanakkor többen úgy vélték, érdemes megvárni az új KRESZ elfogadását.

Fővárosi közgyűlés
Fotó: Ladóczki Balázs

Több fontos döntést is elfogadott a közgyűlés

A tanácskozás végén a képviselők számos további előterjesztést is megszavaztak.

Elfogadták az óriásplakátok visszaszorításáról szóló rendeletet, jóváhagyták a taxis tarifaemelést, támogatták a Fehérvári út zöldítését, a liftek hibabejelentési rendszerének akadálymentesítését, a legális graffitifal kialakítását, valamint a galambállomány szabályozásának előkészítését.

Emellett a Margitszigeten Benedek Tibor emlékének méltó megőrzéséről is döntöttek, és egyetértésüket fejezték ki Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányi kinevezésével.

A Fővárosi Közgyűlés várhatóan legközelebb szeptemberben ül össze.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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