A Tisza elszámoltatást ígér, a Fidesz szerint csak a saját felelősségüket kerülgetik

A Tisza szerint rendszerszintű korrupció árnyékolja be Budapestet

Egészen más megközelítésből értékelte a főváros helyzetét Orbán Árpád, a Tisza frakcióvezetője. Szerinte Budapest felett ma már nem egyetlen korrupciós ügy lebeg, hanem egy egész korszak működési problémái rajzolódnak ki. A politikus úgy fogalmazott, hogy a gyanú szerint éveken keresztül egy olyan hálózat működött, amely észrevétlenül szívta el a budapestiek pénzét, és rátelepedett a fővárosi cégekre, valamint az önkormányzati vagyonra.

Orbán Árpád kijelentette: ha a főpolgármester környezete is felmerül a hírekben, akkor az egyetlen helyes út a teljes körű kivizsgálás. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a Magyar Péter által meghirdetett „Tisztítótűz” programnak a fővárosi politikára is ki kell terjednie.

Ismét vita a fővárosi cégek átvilágításáról

A közgyűlés egyik legélesebb vitája ismét a fővárosi vállalatok működéséről és átvilágításáról szólt.

Balogh Balázs, a Tisza képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban több százmillió forintos szabálytalanságok merültek fel a parkfenntartási munkákkal kapcsolatban, és szerinte nehezen érthető, hogy olyan cégek továbbra is szerződésben állnak a fővárossal, amelyek ellen különböző vizsgálatok folynak.

A Fidesz részéről Szepesfalvy Anna erre úgy reagált:

helyzetkomikus, hogy a Tisza ugyan fontosnak nevezi ezeket az ügyeket, mégsem hajlandó a jelenleg is zajló vizsgálatokban aktív szerepet vállalni.

Papp Tibor a BKM belső ellenőrzési rendszerének kapacitásait kérdőjelezte meg, míg

Gulyás Gergely Kristóf egyenesen felszólította a Tisza frakcióját arra, hogy kezdjen végre úgy viselkedni, mint amelyik a legnagyobb politikai erő a közgyűlésben. Mint fogalmazott, a budapestieknek elegük van abból, hogy a Tisza „előkelő idegenként” viselkedik, miközben mögötte már kormányzati többség áll.

Továbbra sincs megoldás Budapest pénzügyi helyzetére

Hosszú vita bontakozott ki a főváros költségvetésének felülvizsgálatáról is.

A Fidesz képviselői arra vártak választ, milyen eredményt hoztak a kormány és a főváros közötti tárgyalások, illetve mi lesz a több mint kilencvenmilliárd forintos szolidaritási hozzájárulás sorsa.