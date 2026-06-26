Országszerte csatlakoztak a kis benzinkutak a tiltakozó akcióhoz

Arra a felvetésre, hogy mekkora terület vagy hány vásárló maradna megfelelő ellátás nélkül a kis kutak végleges bezárása esetén, azt mondta, Magyarországon mintegy kétezer benzinkút működik, amelyeknek körülbelül a fele kisbenzinkút. Ezek hagyományosan az országos üzemanyag-forgalom mintegy 30 százalékát bonyolítják, ugyanakkor a helyzet jelentősen függ az adott térségtől.

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