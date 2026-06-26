Független Benzinkutak Szövetségevédett ártiltakozás

Országszerte csatlakoztak a kis benzinkutak a tiltakozó akcióhoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Súlyos bizonytalanságokat okoz az ágazatban a jelenlegi szabályozási környezet, és ez az ellátásbiztonságot és a beruházásokat is veszélyezteti, ráadásul a kormánnyal folytatott egyeztetési kísérleteik sem vezettek eredményre eddig - mondta el a Világgazdaságnak a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a benzinkutak pénteki tiltakozó akciója kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 15:06
Üzemanyagtöltő-állomás (Illusztráció – Pezzetta Umberto) Fotó: Pezzetta Umberto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arra a felvetésre, hogy mekkora terület vagy hány vásárló maradna megfelelő ellátás nélkül a kis kutak végleges bezárása esetén, azt mondta, Magyarországon mintegy kétezer benzinkút működik, amelyeknek körülbelül a fele kisbenzinkút. Ezek hagyományosan az országos üzemanyag-forgalom mintegy 30 százalékát bonyolítják, ugyanakkor a helyzet jelentősen függ az adott térségtől. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 

 



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmagyar film

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Dani Áron avatarja

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.