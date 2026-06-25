Tovább gyűrűzik a tiszás gyermekvédelmi botrány: főügyészségi szakaszban a feljelentés

– Végtelenül felháborítónak tartom bármilyen politikai oldalról, hogy gyereket használnak fel politikai kampánycélra. Miközben Magyar Péter a Szőlő utcai javítóintézetre, valamint a Zsolti bácsi ügyre alapozta a kampányát, a testévre pedig abban lehet érintett, hogy bűncselekmény elkövetésére buzdíthatott egy nehéz helyzetben lévő gyermeket, a szemünk előtt kerekedik egy, a Tiszához fűződő gyermekvédelmi botrány – mutatott rá Pócs János. A honatya Magyar Péter testvére kapcsán arra utalt, hogy egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint Magyar Márton azért fizethetett négymillió forintot a Bangó Sándor nevű, egykori javítóintézeti fogvatartottnak, hogy a Tisza házi médiájában nevezze meg Zsolti bácsit, az állítólagos pedofil politikust. Pócs arra a különös körülményre is felhívta a figyelmet, hogy Bangót és Dominikot egyaránt környékezték meg bizonyos politikai körök.

Pócs János szerint egyebek mellett az is tisztázandó, hogy Dominik hogyan került egyáltalán Szolnokról Budapestre: egyszerűen elszökött vagy valakik vitték őt.

Miért pont a Tiszához köthető személyek találták meg? És miért nem adták át azonnal a gyermeket a gyámjának vagy a rendőrségnek? Ugyanis a törvény szerint ezt kellett volna tenniük. Az is fontos kérdés, hogy a kiskorú milyen körülmények között tartózkodott a szállodában, ki fürdette, kivel aludt

– sorolta Pócs János.

Az országgyűlési képviselő figyelemreméltó körülménynek nevezte, hogy az úgynevezett Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándorral is Szolnokon vették fel a kapcsolatot különböző politikai körök.