dominikpócs jánosvanesszaMagyar Péter

Tovább gyűrűzik a tiszás gyermekvédelmi botrány: főügyészségi szakaszban a feljelentés

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Lapunk birtokába jutott az a hivatalos gyámhatósági beadvány, amely új részleteket tár fel arról, miként került kapcsolatba Magyar Péter és környezete a tavaly decemberben meginterjúvolt, 11 éves árva fiúval. A dokumentum szerint a gyermek gyámja a videó megjelenése után feljelentést tett, mert az interjú a tudta és hozzájárulása nélkül készült. A beadvány név szerint említi azokat a személyeket is, akik a Budapesten csavargó fiút Magyar Péterhez vitték. A dokumentum szerint a gyermek később többször megszökött a gondozási helyéről, és az egyik ilyen alkalommal több bűncselekményt is elkövetett társaival.

Kárpáti András
2026. 06. 25. 16:03
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– Végtelenül felháborítónak tartom bármilyen politikai oldalról, hogy gyereket használnak fel politikai kampánycélra. Miközben Magyar Péter a Szőlő utcai javítóintézetre, valamint a Zsolti bácsi ügyre alapozta a kampányát, a testévre pedig abban lehet érintett, hogy bűncselekmény elkövetésére buzdíthatott egy nehéz helyzetben lévő gyermeket, a szemünk előtt kerekedik egy, a Tiszához fűződő gyermekvédelmi botrány – mutatott rá Pócs János. A honatya Magyar Péter testvére kapcsán arra utalt, hogy egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint Magyar Márton azért fizethetett négymillió forintot a Bangó Sándor nevű, egykori javítóintézeti fogvatartottnak, hogy a Tisza házi médiájában nevezze meg Zsolti bácsit, az állítólagos pedofil politikust. Pócs arra a különös körülményre is felhívta a figyelmet, hogy Bangót és Dominikot egyaránt környékezték meg bizonyos politikai körök.

Pócs János szerint egyebek mellett az is tisztázandó, hogy Dominik hogyan került egyáltalán Szolnokról Budapestre: egyszerűen elszökött vagy valakik vitték őt.

Miért pont a Tiszához köthető személyek találták meg? És miért nem adták át azonnal a gyermeket a gyámjának vagy a rendőrségnek? Ugyanis a törvény szerint ezt kellett volna tenniük. Az is fontos kérdés, hogy a kiskorú milyen körülmények között tartózkodott a szállodában, ki fürdette, kivel aludt

– sorolta Pócs János.

Az országgyűlési képviselő figyelemreméltó körülménynek nevezte, hogy az úgynevezett Zsolti bácsiról beszélő Bangó Sándorral is Szolnokon vették fel a kapcsolatot különböző politikai körök.

Úgy tűnik, a Magyar Péterékkel készített interjú, valamint a tiszás aktivisták megszegett ígéretei óta Dominik élete negatív spirálba került. A fiú gyámja arról is beszámolt az említett kérelmében, hogy a fiú többször is megkísérelt elszökni a gondozási helyéről, s az egyik alkalommal amikor sikeresen oldott kereket, több bűncselekményt is elkövetett társaival, például apartmanokat törtek fel.

 

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Összesen 1 komment

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Bayer Zsolt
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...ugyan már. Fontosabb és megbízhatóbb ezeknél a min. el. tesókájának pánsípja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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