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Mercedes, BMW, Ford, Alfa Romeo: a tudományos és technológiai miniszter csak autóból ötöt tüntetett fel

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Jelentős megtakarítást, több budapesti ingatlant és öt autót tüntetett fel vagyonnyilatkozatában Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter 110 millió forint értékű állampapírral és mintegy 40,7 millió forintnyi befektetéssel is rendelkezik, ugyanakkor 43 millió forint hitele is van.

Munkatársunktól
2026. 06. 09. 5:53
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (Forrás: Facebook)
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