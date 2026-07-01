Erre van szüksége a Fidesznek a választási vereség után Cser-Palkovics András szerint

– Korábban azt mondta, hogy több szerénységre és önmérsékletre lenne szükség. Ma is ugyanezt gondolja?

– Erről már évekkel ezelőtt is többször beszéltem, szerintem a közéletben is fontos az alázat és a szerénység. Sőt, azt is meg szoktam fogalmazni, hogy szerintem mindig a győztesnek kell a legszerényebbnek lenni. Ez a mostani győztesre is igaz kellene hogy legyen, mert az emberek nem szeretik az arroganciát, a kioktató hangnemet és azt, hogyha az erős, az folyamatosan erőből is kommunikál. A kormányzati felelősség egyszerre nagyon szép és nagyon nehéz feladat, és ezt akkor lehet jól csinálni, hogyha helyén tudjuk kezelni saját magunkat is. Hozzátenném, 16 év után ki lehet kapni. Azért önmagában is egy nagyon komoly politikai teljesítmény, hogy több választást sikerült egymás után Orbán Viktor vezetésével a Fidesznek és a KDNP-nek megnyerni, és még most is nagyon komoly társadalmi támogatottságot tudhatott maga mögött április 12-én. De nyilván egy választási vereség után értékelni kell a vereség okait, hozzátéve, hogy egyébként ezt megint nemcsak a vesztesnek, hanem a győztesnek is érdemes megtennie, mert ahogy az elmúlt 16 évnek, úgy ennek az időszaknak is vége lesz egyszer.

– A Fidesz elnöksége Navracsics Tibort kérte fel egy önkormányzati kabinet létrehozására. Ön kapott benne valamilyen szerepet, feladatot?