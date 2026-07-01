Milliárdos támogatásokat kaptak a baloldali művészek az Orbán-kormány idején

Ezekből a forrásokból baloldali, erősen kormánykritikus művészekhez is bőven folyt be az elmúlt években. Az NKA-t nézve is jócskán találni ilyen alkotókat.

Majkának is Gesztinek is csurrant-cseppent

A Csurran-cseppen címmel kormánykritikus dalt készítő és a Tisza választási győzelmén örvendező Majka például csaknem tucatnyiszor szerepelt sikeresen a 2010 utáni NKA-s pályázatokon és összesen mintegy tízmillió forint támogatáshoz jutott.

2021-ben például a 100 Tagú Cigányzenekarral közös turnéját kétmillió forinttal támogatta a kulturális alap. Az NKA a rapper európai turnéját félmillió forinttal segítette, de hat alkalommal a videóklipjei elkészítésébe is beszállt félmillió és egymillió forint közötti összegekkel.

Nem járt éppen rosszul a patrióta kormányt ugyancsak rendszeresen támadó Geszti Péter sem: az énekes-dalszövegírót három alkalommal is alkotói támogatásban részesítette az NKA, összesen 3,8 millió forint értékben. Az Art&Pepper Művészeti és Rendezvényszervező Kft. pedig 700 ezer forint közpénzt nyert el Geszti Péter és Váczi Eszter közös, zenés estjének megszervezésére, de emellett Geszti több más projektére is kapott állami pénzeket.

Bródy jubilálásai állami támogatással

Bródy János zenész – aki a Fidesz–KDNP egyik leghangosabb és legrégebbi bírálója a művészvilágban, s Puzsér Róbert „rendszerbontó” koncertjén is fellépett a választás előtt – ugyancsak vaskos állami támogatásokat kapott az elmúlt tizenöt évben. A neve nyolc alkalommal is győztesként szerepel az NKA oldalán. Idén például tízmillió forinttal támogatták a nyolcvanadik születésnapi koncertjét, s a tíz évvel ezelőtt is ekkora összeggel segítették a hetedik iksz betöltése alkalmából tartott jubileumi koncertjét. Bródyt emellett szövegírásban, és lemezei felvételében, valamint kiadásában is több alkalommal támogatta a patrióta kormány, összességében 16,5 millió forint közpénzt kapott.

A Péterfy család évek óta hangos kritikusa a konzervatív kormánynak, a Magyar Péter körüli hálózat kialakításában is fontos szerepük volt. Tarr Zoltán Tisza-alelnök felesége unokatestvére Péterfy Bori zenésznek, aki maga is több alkalommal bírálta nyilvánosan a kabinetet. Ennek ellenére a Nemzeti Kulturális Alap legalább 5,3 millió forinttal támogatta a művészetét: állami pénzt kapott egyebek mellett a zenekara születésnapi nagykoncertjére, egy londoni fellépésükre, valamint videóklipek forgatására, dalszövegírásra és lemezkiadásra.

A sor még hosszan folytatható lenne. Az Orbán-kormánnyal szemben kritikus művészek és előadók közül milliós állami támogatásokat kaptak a különböző projektjeikre mások mellett Fluor Tomi énekes és a Wellhello nevű zenekara, ByeAlex, Muhi András filmproducer. Külön érdemes megemlíteni a Csák Judit baloldali, jelenleg tiszás újságírónőhöz köthető színházi portált, a Revizort, amely összesen több mint 108 millió forintot kapott az NKA-tól 2010 óta.