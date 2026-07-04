újságíróMagyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ)újság

A médiaszövetség tényleges segítséget nyújtana az állásukat vesztett újságíróknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem tartja elegendőnek a szolidaritás kinyilvánítását a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, a szervezet segíteni szeretne az állásukat vesztett újságíróknak. Szeretnék összekötni az érintetteket a kommunikációs szakembereket kereső cégekkel, hogy tényleges segítséget kapjanak.

2026. 07. 04. 8:21
Fotó: Katona Vanda
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Felhívták ugyanakkor a magyar médiapiac résztvevőit, valamint minden olyan cég és intézmény vezetését, amelyeknél a céges kommunikációt fejleszteni kívánják, hogy forduljanak bizalommal hozzájuk. Ha tapasztalt médiaszakembereket, kommunikációs munkatársakat keresnek jól meghatározott feladatra, akkor készek arra, hogy a látókörükben megjelent kollégákkal összekössük őket. Az ilyen irányú érdeklődést mutató cégek, intézmények megkeresését szintén az [email protected] mailcímre várják.

Hangsúlyozták, szakmai érdekvédelmi szervezetként a médiaszakmát érintő változások információáramlásában központi szerepet szeretnének vállalni – túllépve a szakmai szolidaritás kinyilvánításán, s tenni próbálva valami érdemlegeset a nehéz helyzetbe került kollégák érdekében. Reményüket fejezték ki, hogy ez a turbulens médiapiaci helyzet előbb-utóbb elcsendesül, s újra a színvonalas szakmai munka elvégzése kerül előtérbe.

Mi most azért próbálunk meg mindent megtenni, hogy ez a szakmai munka a jövőben is legjobb szakemberek bevonásával legyen folytatható. Hogy ne hulljanak ki a rostán olyanok, akiknek továbbra is köztünk, ebben a szakmában van a helye

– írták.

 

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