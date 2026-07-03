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Ügynökakták: újabb komolytalan társadalmi egyeztetést hirdetett Magyar Péter kormánya

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Ezúttal is nyolc nap van arra, hogy véleményezzük a kormány javaslatát.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 03. 21:32
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Nem lesz nyilvános minden adat

– A megjelenő aktákból kitakarják a személyi azonosítókat (igazolványszám, útlevélszám). Nem lesznek láthatóak az olyan különösen érzékeny adatok sem, mint az egészségi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. Ennek oka, hogy a jelentésekben szereplő megfigyelt személyek voltak az áldozatok, akiknek a személyiségi jogait védeni kell. Ugyancsak név nélkül szerepelnek majd az esetleges harmadik személyekről írt információk, ahol ez indokolt – írták még a közleményben. 

A 8 napos társadalmi egyeztetés július 11-én zárul, a társadalmi egyeztetés mérlegelése 2026.07.16-ig, a társadalmi egyeztetés összegzése pedig 2026.07.16-tól ígérik a kormány honlapján. 

A rövid társadalmi egyeztetésekről mondta a minap Áder János volt államfő, hogy teljesen komolytalan. 

Magyar Péter miniszterelnök erre megorrolt, és rátámadt az egykori köztársasági elnökre. 

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