Ügynökakták: újabb komolytalan társadalmi egyeztetést hirdetett Magyar Péter kormánya

Nem lesz nyilvános minden adat

– A megjelenő aktákból kitakarják a személyi azonosítókat (igazolványszám, útlevélszám). Nem lesznek láthatóak az olyan különösen érzékeny adatok sem, mint az egészségi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. Ennek oka, hogy a jelentésekben szereplő megfigyelt személyek voltak az áldozatok, akiknek a személyiségi jogait védeni kell. Ugyancsak név nélkül szerepelnek majd az esetleges harmadik személyekről írt információk, ahol ez indokolt – írták még a közleményben.

A 8 napos társadalmi egyeztetés július 11-én zárul, a társadalmi egyeztetés mérlegelése 2026.07.16-ig, a társadalmi egyeztetés összegzése pedig 2026.07.16-tól ígérik a kormány honlapján.

A rövid társadalmi egyeztetésekről mondta a minap Áder János volt államfő, hogy teljesen komolytalan.

Magyar Péter miniszterelnök erre megorrolt, és rátámadt az egykori köztársasági elnökre.