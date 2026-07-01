Minősíthetetlen stílusban posztol, Magyar Péter hősnek nevezte

A hivatalos feljegyzésben a fiú gyámja leírja: tavaly december 5-én este jutott a tudomására, hogy egy 11 év körüli gyermek az egyik szolnoki lakásotthonból szerepelni fog egy interjúban. A gyám másnap feljelentést tett személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt az Országos Rendőr-főkapitányságon, mivel a videót a tudomása, hozzájárulása és beleegyezése nélkül készítették el és tették közzé. Az ügy később a Központi Nyomozó Főügyészségre került, jelenleg is főügyészségi szakaszban van.