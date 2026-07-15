Újabb botrány az MTVA-nál: leállhattak a külsősök kifizetései

Arról korábban érdeklődtünk az MTVA sajtóosztályán, hogy terveznek-e csoportos létszámleépítést, ám eddig nem reagáltak a kérdéseinkre.

Emlékezetes: Magyar Péter a választás előtt azzal kampányolt, hogy felfüggeszti a közmédia általa propagandának titulált hírszolgáltatását. Ez végül úgy valósult meg, hogy július 7-én leállították az M1 hírszolgáltatását, az MTVA minden felületén szüneteltették a híradókat, a Kossuth rádió hullámhosszán pedig a zenei tematikájú Bartók rádió adása hallható. Július 11-től megkezdődött a részleges újraindítás: az M1-en hírsáv fut, a Kossuth Rádión újra hallhatók hírblokkok, ugyanakkor az élő híradók és a hirado.hu teljes működése továbbra sem állt helyre.





