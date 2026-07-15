mtvam1tiszanmhhMagyar Péter

Újabb botrány az MTVA-nál: leállhattak a külsősök kifizetései

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Újabb súlyos feszültségek alakultak ki az MTVA-nál: lapunk több, egymástól független forrásból úgy értesült, hogy felfüggesztették a külsős munkatársak kifizetését, miközben megkezdődtek az első elbocsátások is. Információink szerint a külsős vállalkozók díjazását csak a Tisza által kinevezett ideiglenes vezérigazgató jóváhagyásával lehetne folyósítani, az átvilágítás idejére azonban leállították az utalásokat. Forrásaink szerint a döntés több száz beszállítót és műsorkészítőt érinthet, miközben az új vezetés kifejezetten kedvezőtlen feltételekkel próbálja távozásra bírni a dolgozók egy részét.

Kárpáti András
2026. 07. 15. 19:00
Fotó: Havran Zoltán
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Arról korábban érdeklődtünk az MTVA sajtóosztályán, hogy terveznek-e csoportos létszámleépítést, ám eddig nem reagáltak a kérdéseinkre.

Emlékezetes: Magyar Péter a választás előtt azzal kampányolt, hogy felfüggeszti a közmédia általa propagandának titulált hírszolgáltatását. Ez végül úgy valósult meg, hogy július 7-én leállították az M1 hírszolgáltatását, az MTVA minden felületén szüneteltették a híradókat, a Kossuth rádió hullámhosszán pedig a zenei tematikájú Bartók rádió adása hallható. Július 11-től megkezdődött a részleges újraindítás: az M1-en hírsáv fut, a Kossuth Rádión újra hallhatók hírblokkok, ugyanakkor az élő híradók és a hirado.hu teljes működése továbbra sem állt helyre.



 

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