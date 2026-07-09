sulyok tamástiszaáder jános

Stop Önkény – a kormány alkotmányos puccsa ellen tiltakozik a Fidesz

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Többek között Áder János volt köztársasági elnök is felszólal az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett fideszes tüntetésen. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek, amelynek számos vitatott pontja van. A legaggályosabb, hogy a Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása.

Máté Patrik
2026. 07. 09. 6:30
Fotó: Polyák Attila
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Kövér szerint a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalomgyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából.

Mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanata

– vélekedett az Országgyűlés korábbi elnöke.

A Tisza kilépett a demokratikus keretekből

Szűcs Gábor fideszes honatya korábban lapunknak hangsúlyozta: eljött az a pont, amikor már nem elég elmondani a parlamentben, hogy jogellenes, amit Magyar Péterék művelnek. 

A Tisza láthatóan kilépett a demokratikus keretekből. Ha hagyjuk, hogy továbbmenjenek ezen az úton, akkor megvalósulhat a pártállam, ahol bárkit, bármikor elvihetnek. Ha most nem állunk ellen, később lehet, hogy nem lesz rá lehetőség

– fogalmazott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

 

add-square Stop önkény!

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