Stop Önkény – a kormány alkotmányos puccsa ellen tiltakozik a Fidesz

Kövér szerint a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalomgyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából.

Mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanata

– vélekedett az Országgyűlés korábbi elnöke.

A Tisza kilépett a demokratikus keretekből

Szűcs Gábor fideszes honatya korábban lapunknak hangsúlyozta: eljött az a pont, amikor már nem elég elmondani a parlamentben, hogy jogellenes, amit Magyar Péterék művelnek.

A Tisza láthatóan kilépett a demokratikus keretekből. Ha hagyjuk, hogy továbbmenjenek ezen az úton, akkor megvalósulhat a pártállam, ahol bárkit, bármikor elvihetnek. Ha most nem állunk ellen, később lehet, hogy nem lesz rá lehetőség

– fogalmazott.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)