Stop Önkény – a kormány alkotmányos puccsa ellen tiltakozik a Fidesz

Kövér szerint a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalomgyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából.
Mindaz, ami történik, valójában egy önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanata
– vélekedett az Országgyűlés korábbi elnöke.
A Tisza kilépett a demokratikus keretekből
Szűcs Gábor fideszes honatya korábban lapunknak hangsúlyozta: eljött az a pont, amikor már nem elég elmondani a parlamentben, hogy jogellenes, amit Magyar Péterék művelnek.
A Tisza láthatóan kilépett a demokratikus keretekből. Ha hagyjuk, hogy továbbmenjenek ezen az úton, akkor megvalósulhat a pártállam, ahol bárkit, bármikor elvihetnek. Ha most nem állunk ellen, később lehet, hogy nem lesz rá lehetőség
– fogalmazott.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)
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