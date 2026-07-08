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Bayer Zsolt blogja

Holnap 18 óra!

Tisztelt Honfitársaim! Július 9-én, csütörtökön tüntetés a Sándor-palota előtt.

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Bayer Zsolt
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sándor - palotatiszásfleck zoltánszakács istván 2026. 07. 08. 14:57
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