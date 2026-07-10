Elképesztő felvételeket mutatott Orbán Viktor a Stop önkény! tüntetésről + videó

Végül emlékeztetett, hogy miért is gyűltek össze a Sándor-palota előtt, amelyre válaszul a tömeg Magyar Péternek üzenve azt skandálta, hogy mondjon le. A volt államfő azzal folytatta a beszédét, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és törvényes fellépni – tette hozzá.

Az egykori államfő egyúttal megjegyezte: ahhoz képest, hogy csak 150-en vannak, elég hangosak a résztvevők, utalva ezzel Magyar Péter miniszterelnök posztjára, amit a tüntetés kezdete előtt tett közzé a Facebook-profilján.