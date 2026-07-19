Polt Pétert is az új ÁVH-val vitetné el Gajdos László, az alkotmánybíró ezt már nem hagyhatta szó nélkül

Emellett elmagyarázta Gajdosnak, hogy legfőbb ügyészként is ugyanolyan mentelmi joga volt, mint az országgyűlési képviselőknek, így nem szerzett védettséget azzal, hogy az Alkotmánybíróság elnökének választották. Azt is írta, hogy a mentelmi jog nem jelent büntethetetlenséget. – Az Alkotmánybíróság már 2004-ben úgy foglalt állást, hogy a legfőbb ügyész az egyedi ügyben hozott döntéséért nem tartozik politikai felelősséggel az Országgyűlésnek, és ilyen döntés meghozatalára vagy megváltoztatására nem utasítható. Ez természetesen nem jelent mentességet az olyan saját magatartásáért fennálló büntetőjogi felelősség alól, amely valamely bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja – fogalmazott Polt.

– A politikai értékítélet és a büntetőjogi felelősség kérdése nem mosható össze. Az előbbi közéleti vita tárgya lehet; az utóbbi vizsgálatához konkrét tények és a büntetőeljárás megindításához szükséges törvényi feltételek, megállapításához pedig szabályszerű eljárásban értékelt bizonyítékok szükségesek. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről nem miniszteri Facebook-bejegyzés, hanem a törvény alapján eljáró független bíróság dönt. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség – szúrt oda Gajdosnak Polt. Azt is írta:

A miniszter egyetlen konkrét ügyet, jogsértést, magatartást vagy bizonyítékot sem nevezett meg, mégis kész tényként állította, hogy egy hamarosan felálló állami szerv előtt „számot kell adnom a tetteimről”.

– Ez nem jogi érvelés, hanem egy meg sem indult eljárás eredményének és személyes felelősségemnek a politikai megelőlegezése – jelezte.