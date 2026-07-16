Borítókép: A BYD székháza (Forrás: Világgazdaság)
A Tisza-szimpatizánsok bojkottot hirdettek, nem vesznek BYD-autót
Bojkottra szólítottak fel a Tisza Párt szimpatizánsai a BYD ellen, miután Magyar Péter élesen bírálta a kínai autógyártót és Szijjártó Pétert, akit a vállalat egyik csúcsmenedzserének neveztek ki. A közösségi médiában megjelent felhívások szerint többen azt ígérik, hogy nem vásárolnak a vállalat autóiból.
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