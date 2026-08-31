közhangradnai márkemberséges és működő magyarországközmédia

Elindult, majd egyből összeomlott Radnai Márk hónapok óta építgetett oldala

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Közös gondolkodást ígér a Közhang, de előbb adatokat kér és végigkattinttatja velünk az oldalt. Videókból lehet véleményt kölcsönözni, de minden jel arra utal, hogy a háttérben komoly profilozás is folyik.

Gábor Márton
2026. 08. 31. 16:49
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Nyolc fejezet, de nem lehet szabadon haladni

A közmédiáról szóló első anyag nyolc fejezetből áll. Ezekben egyebek mellett videók, grafikonok és különböző szöveges tartalmak várják a felhasználót. A videók hossza nagyjából egy és kilenc perc között mozog.

A probléma nem az, hogy sok a tartalom. Éppen ellenkezőleg: az oldalnak éppen ez lehetne az egyik erőssége. A felépítés azonban meglehetősen kötött.

Nem lehet egyszerűen megnyitni például a második fejezetet, majd visszamenni az elsőhöz, vagy átugrani egy olyan részt, amely kevésbé érdekel. A rendszer lépésről lépésre engedi tovább a felhasználót, minden egyes tartalom után a „Tovább a következő lépésre” gomb vezet tovább.

Aki csak olvasna, annak is válaszolnia kell

A Közhang egyik legérdekesebb sajátossága, hogy az oldal bizonyos pontokon akkor sem enged tovább, ha a felhasználó eredetileg csak tájékozódni szeretett volna.

Az első fejezet egyik feladatánál például azt kell megfogalmazni, hogy szerintünk mi a közmédia küldetése.

Ez kétségtelenül alkalmas lehet arra, hogy a felhasználó ne pusztán passzív fogyasztóként vegyen részt a projektben. Csakhogy nem mindenki akar részt venni a közös gondolkodásban. Lehet, hogy valaki először egyszerűen csak szeretné megismerni a készítők által összeállított anyagot, és majd később eldönti, kíván-e hozzászólni.

A Közhang azonban ezt a lehetőséget meglehetősen szűkre szabja. Ha nem írjuk be, mit gondolunk a közmédia küldetéséről, nincs továbbhaladás. Így a projekt egyszerre kíván információt átadni és véleményt begyűjteni, a kettő között azonban nem biztosít teljesen szabad átjárást.

Minket profiloznak, de a tartalmat nagyon védik Radnaiék

Van egy másik, kevésbé látványos, de annál fontosabb sajátosság is.

A Közhang tartalmai nem másolhatók ki egyszerűen. Ha egy érdekes gondolatot vagy adatot meg szeretnénk osztani valakivel, 

azt nem tudjuk néhány kattintással kimásolni és továbbküldeni.

Ez önmagában természetesen nem jelenti azt, hogy az oldal tartalma hozzáférhetetlen. Aki végigmegy a folyamaton, az megismerheti az anyagokat. A felhasználóbarát közéleti tájékoztatás szempontjából azonban kérdéses, mennyire szerencsés olyan felületet létrehozni, ahol egy érdekes mondat vagy adat továbbküldéséhez gyakorlatilag újra kell gépelni a szöveget.

A projekt időbeli felépítése szintén sajátos. Az első fejezet végigjárása után a másodikhoz nem lehet azonnal hozzáférni: annak megnyitásáig várni kell. A rendszer az oldal megnyitásakor még közel egyhetes visszaszámlálót is mutatott a következő fejezetig.

A rendszer egyébként már az első napon összeomlott, a bejelentkezés jelenleg is akadozhat. Radnai Márk szerint ez azért van, mert nagyon sokan kattintottak egyszerre az oldalra. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, Radnai Márk Emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos (Fotó: Németh András Péter)

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