„Az önkény garanciája” – a legradikálisabb jelöltet ültetik Magyar Péterék az új ÁVH élére

A Tisza Párt támogatói azon akadtak fenn leginkább, hogy Unger Anna a meghallgatásán azt mondta, szerinte kár jogerős ítéleteket várni az általa vezetni kívánt hivataltól. Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt is ebben a szellemiségben posztolt a hír hallatán:
Ugye nem szabotázs, hogy Unger Anna Róza lesz a vagyonvédelem őre? Aki szerint az elkövetkező 6 évben nem lesznek jogerős ítéletek a NER bűnözői ügyében...
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