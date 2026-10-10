Most a testnevelőtanárokról beszélt gúnyosan Lannert Judit, Rétvári Bence tette helyre

Lannert Judit a szülők és az intézmények helyett döntene arról, hogy melyik gyermek hova járjon iskolába Fotó: Polyák Attila

A választási program fő vállalási között olyan általános ígéretek is szerepeltek, mint a pedagógusok megbecsülése. Kérdés, hogy ezzel miképpen egyeztethető össze az, hogy a Tisza-kormány az iskolakezdéssel egy időben vezette ki a pedagógusok teljesítményalapú béremelését. A változtatás sokmilliárd forintnyi, korábban teljesítmény alapján kiosztott bérelemet érint.

Most pedig számos pedagógus panaszkodik a közösségi médiában, miután kézhez kapták az október elején esedékes fizetésüket.

Többen ugyanis azt tapasztalták, hogy az előző havinál kevesebb pénz érkezett a számlájukra. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) lapunknak megerősítette, hogy az elmúlt hetekben „elég sok” pedagógustól kaptak jelzést az előző havinál alacsonyabb illetményről.

Lannert Judit a hivatalba lépése után szinte azonnal kilátásba helyezte, hogy iskolákat zárhatnak be, ugyanis érvelése szerint nem fognak két iskolát fenntartani egy iskolányi gyereknek.

De megregulázná az egyházi iskolákat is, miután a Qubitnek adott interjúban a felekezeti fenntartású iskolák és az állami intézmények együttműködéséről, illetve a tanulói összetétel kiegyenlítéséről beszélt. Szerinte nem tartható fenn közpénzből két iskola egyiskolányi gyerek számára, ha az egyik intézmény szegregálttá válik, a másik pedig gyakorlatilag roma gyerekek nélkül működik.

De a tárcavezető bírálta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat is.

Szerinte ezek az intézmények elsősorban az elit újratermelődését szolgálják, továbbá azt állította, hogy a kompetenciamérések nem igazolják, hogy a diákok jobban fejlődnének bennük, mint a hagyományos általános iskolákban.