Magyar Péter két uniós tisztségből is felmentette Rétvári Bencét
Két uniós operatív program monitoring bizottságának a vezetését látta mostanáig Rétvári Bence. A miniszterelnök a KDNP parlamenti frakcióvezetőjének a helyére Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárt nevezte ki.
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