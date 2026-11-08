Magyar Péter ezeregy éjszaka meséje: viccnek is rossz, hogy miniszterelnök legyen
Nagyot fordult a világ Magyar Péterrel, aki immár több mint ezer napja adta első interjúját a Partizánnak. A miniszterelnök akkor még rossz viccnek gondolta, hogy kormányfő legyen, vagy politikai pályára lépjen, Orbán Viktorról pedig rendkívül elismerően beszélt.
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